关怀看护者活动 宣导看护知识也交流经验

三年前的一场交通事故，改变了胡宗唐一家的生活轨迹，他的儿子因此须依靠轮椅行动。为了照顾儿子，胡宗唐辞去了消防工程师的工作，承担起看护儿子的责任。

胡宗唐（47岁）一家来自香港，他的妻子王晓勤是新跃社科大学商学院副教授，两年前移居新加坡。王晓勤星期天（10月15日）带领学生在关怀看护者活动设展，为看护者分享看护知识。胡宗唐也带儿子一同参与。

义顺集选区议员陈浍敏携手社会企业SG Assist举办此关怀看护者活动，感激看护者无私的付出，促进看护者的社区凝聚力，并提高人们对看护资源的认识。

看护者参加活动与工作坊 放松身心也自我护理

活动当天，看护者有机会参与紫菀花手工活动和枕头香精喷雾工作坊，促进自我护理。此外，社区合作伙伴也在活动设展和工作坊，提供看护相关资源，包括预先护理计划及预先医疗指示等。

胡宗唐受访时说，全职看护的工作让他身心俱疲，不仅消耗体力，休息不充足，生活受到很多限制。参加这样的活动让他们有机会遇到其他有类似经验的人，知道自己不是孤军奋战，活动中有趣的游戏也能让他们放松身心。

他说：“活动传达的资讯也提醒了我要重视自我护理和休息，毕竟之后还有很长的路要走。”

王晓勤也说，儿子今年七岁，正在上小一，儿子只是不能走动，但智力发展完善。夫妻俩很喜欢新加坡包容的学习氛围，让儿子能像其他孩子一样在普通学校上学。

陈浍敏：辛劳无法获家人体恤 是看护者主要挑战之一

陈浍敏受访时指出，看护者面临的主要挑战之一是家人无法理解和体恤他们的辛劳，使他们在情感和心理上得不到安慰。她希望通过这些活动让公众更了解看护者的心路历程，聆听他们的挑战和心声，知道如何更好地体恤和关怀看护者。

活动参与者之一，卓明红（54岁）为了看护父母而离职。她说：“目前父母只是膝盖有问题，走动不方便。我希望从现在开始慢慢学习如何照顾他们，参加这些活动让我有机会向其他看护者学习，做好心理准备。”

另一名看护者，从事人力资源工作的梁秀花（60岁）今年开始看护患有失智症的母亲。同时兼顾工作与看护责任的她，有时不得不让母亲独自待在家中。她有时会带母亲一起参加关怀看护者课程，与其他看护者分享经验，互相学习。

她说，母亲年纪大了，做事情很慢。一开始她会觉得很烦躁，但后来逐渐适应了母亲的节奏，试着更理解她。