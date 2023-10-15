苏门答腊火点减少 空污指数适中

我国未来24小时的空气污染指数预计将继续保持在适中水平，在苏门答腊观测到的火点也逐日减少，但由于本地与周边区域的天气持续干燥，如果区域烟霾情况加剧，本地有可能再次出现微微烟霾。

根据国家环境局星期天（10月15日）发布的最新烟霾文告，星期一（16日）的天气与星期天相似，都是干燥的，风主要吹自南方和西南方。而火点较多的苏门答腊中部和南部，正好就位于我国西南方。

环境局网站显示，截至星期天晚上9时，全岛24小时空气污染指数（PSI）介于53至79之间，处于适中水平。本地全国一小时悬浮颗粒PM2.5浓度介于每立方米20微克到46微克，处于正常水平。

本地的空气质量已连续超过一个星期恢复到过往的正常水平。然而，不论是PSI或PM2.5浓度，星期天的数据都比前一天同时段高，星期六（14日）晚上9时的PSI介于52至69，这显示空气质量已稍微差些。其中，东部的PSI和PM2.5浓度最高，分别为79和46微克；中部第二高，分别为72和45微克；西部最低。

卫星图显示苏岛南部及中部飘中至浓度烟霾

气象卫星图像显示，苏岛南部和中部地区观测到的火点有24个，比星期六的68个少许多，星期五（13日）则有126个。图像上也能看到苏岛这两区笼罩着中度至浓度的烟霾。

预计未来几天，苏岛中部和南部、南加里曼丹的部分地区和马来西亚半岛南部将持续干燥。那些长期处于干旱的易燃区，特别是苏岛南部和加里曼丹南部的一些地区，很有可能出现更多火点，致使烟霾更为严重。随着本区域的风主要从东南吹向西南，被跨境林火烟霾笼罩的机率还是相当高的。