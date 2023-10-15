三巴旺综合诊疗所 预计11月底启用

位于武吉坎贝拉综合体育及社区中心的三巴旺综合诊疗所和ActiveSG健身房，预计11月启用。

卫生部长王乙康星期天（10月15日）为武吉坎贝拉（Bukit Canberra）综合中心的ActiveSG游泳池设施主持开幕后，接受《联合早报》访问时说，三巴旺综合诊疗所装修工程若进展顺利，估计可在11月底开幕。

也是三巴旺中基层组织顾问的王乙康说，三巴旺属于新镇，之前没有综合诊疗所，不少居民得到义顺综合诊疗所等设施看病，即将开幕的三巴旺综合诊疗所，是居民相当期待的设施。全国目前共有24家综合诊疗所。

王乙康希望整个综合中心的设施，能够与社区活动相辅相成，鼓励居民积极过健康的生活。

他指出，邻里社区如今有很多活动，包括气功、尊巴舞，有些活动可在游乐场或一般空旷场地进行，未必要在指定设施展开。此外，三巴旺镇内的活跃乐龄中心接下来会策划更多元的节目，鼓励年长者前来参加适合他们的康乐活动。

“所以现在新镇不只是钢骨水泥，我们也把活动统统做起来，把人气接起来。”

全国最大ActiveSG健身房 料四周至六周内投入运作

至于武吉坎贝拉综合中心的全国最大ActiveSG健身房，预计会在四周至六周内完工并投入运作。

综合中心项目是由新加坡体育理事会主导。体理会体育基础设施司长林宏强说，ActiveSG健身房向来很受欢迎。位于武吉坎贝拉游泳池设施二楼的健身房，面积约1500平方米。它将设有适合不同年龄和能力的公众，包括供年长者和体障者使用的运动设施。

占地12公顷的武吉坎贝拉综合中心原定2020年分阶段投入服务，但工程进度和设施的开放都被冠病疫情延误。中心的室内体育馆和小贩中心分别于去年10月和12月启用；社区活动空间SPARKS@Bukit Canberra，以及ServiceSG中心则在今年6月开放。中心主要设施估计最迟年底都将投入运作。

星期天开幕的游泳设施共有四个泳池，包括一个1.8米深的户外竞赛泳池、一个1.2米深的有遮盖训练泳池，户外和有盖儿童池也各有一个。

卫生部长王乙康（手握球者）星期天为武吉坎贝拉综合中心的ActiveSG游泳池设施主持开幕后，与居民一起在泳池玩简化式水球“Flippa Ball”。（陈斌勤摄）

尤婕颖（12岁）平时由父母开车载送到义顺游泳池学游泳，如今她步行10分钟就能抵达武吉坎贝拉。“我尤其喜欢这里有户外和有盖泳池，无论什么天气，我都能上游泳课。”

38岁的公务员陈万金星期天带六岁女儿到新开幕的儿童池游泳。他对新设施表示欢迎，但希望户外儿童池旁也装置一些座椅，方便家长看顾池中玩耍的孩子。

除了王乙康，出席星期天活动的其他三巴旺集选区议员包括林伟杰医生、维凯和佳馥梅。

无须硬性规定“Siew Dai”含糖量

王乙康在活动现场也谈到“少糖”问题。他认为所谓“Siew Dai”（指少糖）该有多少糖分无须硬性规定，可让茶水摊“头手”各自拿捏，重要的是大家都减少糖分摄取。

王乙康上个月底在预防心脏病研讨会上，促请人们减少糖分摄取量时说，保健促进局将向餐饮业者，包括小贩中心和咖啡店推行宣导运动，让“少糖”变成新常态。

《联合早报》日前报道，餐饮业者反映，“少糖”的糖分有多少没有准确定义，会因头手对少糖的拿捏、使用的器皿，以及咖啡茶饮种类不同，而有差异。

王乙康受访时说，每个头手或有自己的“少糖秘方”，本地咖啡茶饮是新加坡饮食文化一部分，无须太多管制。最重要是人们调整点饮料的习惯。

“我现在点Kopi（咖啡），你就给我Siew Dai（少糖）。你怎么做Siew Dai，由你去做。”

王乙康指出，本地人糖摄取量有所减少，钠摄取量过多如今是更大问题，餐饮场所售卖的食物也越来越咸，本地高血压发病率持续攀升。他吁请人们改变口味，减少盐分摄取。

保健促进局上个月宣布将发起运动鼓励业者减钠。此外，卫生部将探讨实施监管措施，降低食物中的钠含量。