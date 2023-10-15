药剂师做家访支援 两年339病患受惠

许多人对药剂师工作范围的理解不深，印象或许仅停留在“配药的医务人员”，但药剂师也能在病患的康复过程中扮演重要角色。根据本地一家医院的计划，药剂师会进行家访，了解病患无法按时或准确服药的原因，并提出相应的建议，协助病患自理健康。

自2018年，新加坡国立大学医学组织属下的亚历山大医院开启了一项外展计划（Pharmacy Outreach Programme），让药剂师通过家访、在线咨询等方式，为出院的病患提供持续的支持，旨在协助因不同原因，无法遵循服药指示的病患。自2021年至今，已有339名患者从中受惠。

亚历山大医院高级药剂师何淑娟加入计划约两年。她受访时说，通过家访，药剂师能更完善地为一些病患提供帮助。“服药指示有时很复杂，不论我们在柜台解释多少，他们或许还是不能理解，而且一些患者也可能缺乏家庭的支持。我们便能在这方面帮助他们整理和整合药物。”

从认知障碍程度等评估 再助病患分辨药物

药剂师会先从各方面，包括病历、认知障碍程度、听力、视力、语言能力等，了解并评估病患。之后，药剂师会与病患或看护者合作，帮助病患更系统和便捷地分辨和服用药物，如将一天须服的药物分装进不同的药盒里。

她举例，药剂师可配合病患的生活习惯和作息，定下服药时间，也会教导他们如何辨认不同药物。若有需要，药剂师会与病患的主治医生沟通，以调整药物剂量或药类。

何淑娟进行家访时，检查病患特丽莎药盒中的药物是否正确。若有偏差，她也会进一步查询患者的用药习惯和分辨不同药物的能力等。（白艳琳摄）

药剂师进行家访时，也会做一些基础的检测，如检查病患是否有水肿，以及糖尿病患注射胰岛素的部位等，以确保一切正常。

患有糖尿病的特丽莎须定期注射胰岛素，何淑娟也会检查她注射胰岛素的部位是否有硬块。（白艳琳摄）

何淑娟说，药剂师能通过家访，发现病患是否有同时服用其他或对健康造成影响的药物，并及早做出反应。“病患可能会因为发烧或背痛，到全科诊所问诊。但全科医生开的药物或许会与他们长期服用的药物互斥，导致副作用，甚至危及生命。”

病患：身边有人看着 服药更有信心

84岁的特丽莎（Teresa Emerald Pereira）是计划下受惠的一名病患。她患有糖尿病、高血压、高胆固醇、肾病等多种疾病，不仅每天须服药，还得自行注射胰岛素。

她说，药剂师的家访让她在服药方面更有信心，因为有个人在身边看着她。 “如果有什么问题，我能向他们查询。他们来访时，也可能注意到我或许没有意识到的其他问题。”

为强调药剂师扮演的不同角色，同属国大医学组织的国大综合诊疗所，今年6月也开始更着重地推广药剂师评估服务，为无预约的轻症病患提供另一个选项。

诊疗所内会有工作人员在登记区为病患进行快速的初步评估。若符合条件，他们可选择不看医生，直接到柜台向药剂师咨询，并在药剂师的建议下，购买非处方药物。

自6月到现在，选择药剂师评估服务的国大综合诊疗所的轻症病患增加了约16%。

虽然这与佳宁（Guardian）和屈臣氏（Watsons）药房提供的服务没有太大的差异，但女皇镇综合诊疗所高级药剂师黄弘云说，许多病患并不知道综合诊疗所也有这项服务。

他说：“许多轻微的症状其实都可以自行处理，药剂师也可以在这方面进一步帮助病患。例如，我们能为他们提供一些生活方式调整的建议，以协助他们更好地控制症状。病患也能从中获得更多保健和健康管理的知识。”