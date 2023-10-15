蔡厝港市镇中心翻新 将建熟食中心步行街等添活力

蔡厝港市镇将迎来裕廊区域地铁线，市镇中心也因此会有新发展项目，让该处设施更完善、更具活力。

当局将兴建一个集合巴士、地铁和轻轨服务的综合交通中心，包括服务裕廊区域线的新地铁月台。此外，市镇中心还会有一个新的综合发展项目。

根据计划，综合交通中心及综合发展项目将设有熟食中心、步行街、市镇广场和更多餐饮店。由于发展计划仍在研究中，个别设施的确切位置尚未定下来。

裕廊区域线月台料2027年完工 市镇中心发展计划其后启动

裕廊区域线的地铁月台预料于2027年完工。建屋发展局透露，蔡厝港市镇中心的发展计划将会在地铁月台落成后才启动。

建屋局星期天（10月15日）起在吉丰民众俱乐部举行为期两周的“再创我们的家园”计划（Remaking Our Heartland，简称ROH）展览，让居民了解建屋局和其他政府机构接下来会在蔡厝港区展开的一系列翻新工程。

蔡厝港居民约16万2000人。新的熟食中心是市镇中心的亮点项目，星期天到场参观展览的一些居民告诉记者，他们期待熟食中心能早日运作，提供价格更优惠的餐饮选择。

这将是蔡厝港的第二座熟食中心，第一座会设在离油池地铁站不远处的“油池心苑”（Heart of Yew Tee）内。“油池心苑”是继海军部村庄后，本地的第二个“垂直甘榜”项目，已于今年1月动工。

丰涛别墅公园扩展到克兰芝快速公路底下

也是蔡厝港集选区议员的贸工部长颜金勇，星期天为展览主持开幕。他致辞时指出，蔡厝港的ROH计划会有多个项目来促进居民的身心健康。

国家公园局将会翻新蔡厝港公园，除了提升里头的社区空间，也会增设一个自然游乐花园。各政府机构也将携手实现“公园里的市镇中心”的愿景，把蔡厝港公园的绿意向外延伸至市镇中心，让新的步行街和市镇广场也绿意盎然。

经常有居民散步和跑步的秉祥河（Sungei Peng Siang）与翻沙水道（Pang Sua Canal）旁的绿意也将提升，让居民的心情能更愉悦。公园局也会把丰涛别墅公园（Villa Verde Park）扩展到克兰芝快速公路底下，并在区内打造更多自然连道来促进生态连接。

碧林区（Brickland）和吉丰区（Keat Hong）内的休闲设施将集合起来，形成一个保健区，鼓励居民多活动。该处将建造新的BMX越野脚踏车赛道，蔡厝港7道附近也将有新的邻里体育设施，附设篮球场、健身角落和游乐场。

蔡厝港市镇内地铁高架轨道下的空间也会是居民活动筋骨的地方。根据ROH，此处将被用来开拓社区空间，增设健身角落和游乐设施等。