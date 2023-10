傅海燕：绿色转型过程 私人领域扮演重要角色

私人领域在绿色转型中扮演重要角色,尽管转型初期并不容易,政府会通过落实相关政策,创造公平的竞争环境,为企业提供支持。各国政府也须继续合作,推动全球气候行动。

永续发展与环境部长傅海燕星期天(10月15日)出席环保活动“The Conscious Festival”的一场座谈会时,谈到新加坡在推动可持续发展方面取得的进展,以及政府、业界和个人在这个过程中扮演的角色。

消费者和投资者可促企业 识别气候变化风险

傅海燕说,私人融资在绿色转型中具备巨大潜力,私人领域,包括企业和行业领袖应挺身而出,协助实现2050年达到净零排放的目标。企业须为投资者提供明确信息,让他们分辨个别公司落实的减排措施是否足够。

消费者和投资者也可向企业发出信号,促使他们识别气候变化带来的风险,开始为应对气候变化做好准备。“这些风险可在不同层面对企业造成直接影响,我们须让企业和投资者‘去风险化’,采纳更可持续的方案。”

傅海燕理解企业在减排并转向使用节能技术的初期,可能会有一定难度,但她鼓励企业坚持下去。她说,政府会通过推出政策和干预措施,例如征收碳税,创造公平的竞争环境。

碳税明年起分阶段上调 当局将确保增幅可承受

为加速减排,新加坡从明年起分阶段上调碳税,2024年和2025年每公吨25元;2026年和2027年45元;预计最迟在2030年上升到50元至80元。

有与会者询问新加坡目前制定的碳税价格是否太低,或不足以推动改变。傅海燕解释,当局须让企业有时间配合减排做出相应的调整,因此没有一次过调高碳税,以免一些企业因此退出本地市场。

当局将确保碳税价格增长是有意义的调整,且价格增长速度可以接受。政府会利用征收的碳税,支持企业采纳节能技术以及安装相关设备,提高能源效率。

傅海燕强调,各国也须继续深化合作,共同推进全球气候行动。她说,当前的地缘政治形势,导致更多贸易摩擦,国际合作更显重要。各国须反对保护主义贸易政策,并在科研、生产和科技方面展开合作,提升生产能力。

由生活资讯活动平台Green Is The New Black举办的“The Conscious Festival”于10月13日至15日在风华南岸(South Beach)举行,通过讲座、工作坊和环保市集等,向公众宣导环保意识。