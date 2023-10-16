【活动】

司徒氏教伦堂暨宗亲互助会10月29日（星期天）上午11时在祠堂举办重阳节祭祖仪式；11月4日（星期六）晚上7时在红星酒家举办重阳节联欢晚宴。10月23日报名截止。电话：90271101

三山校友会11月3日（星期五）下午6时30分，在福州大厦举办庆祝成立26周年纪念晚宴。每人收费60元，10月25日报名截止。电话：96798581／91815099

喜耀企业家论坛、新加坡儒商学会主办、新加坡易学会10月22日（星期天）晚上7时，在喜耀文化学会联合举办“易经与商业关系”论坛，帮助现代商业管理者在这个变幻无常的时代解决所遇到的问题。嘉宾有黄来镒和陈美雄。免费。报名电话：68421123

福建会馆邀请湘灵音乐社于10月22日（星期天）晚上8时至9时，在百年古庙天福宫呈现观音诞南音演出，曲目有《园内花开·暗静开门》《元宵十五》《共君断约》《梅花操》等。电话：62228212

新加坡李氏总会11月4日（星期六）下午2时30分，在会所举办李氏总会文化沙龙第九场讲座“李光耀百岁冥诞纪念座谈会”。主讲嘉宾有顾清扬和李国樑。报名链接：https://leeclan.singchen.com/register/create/38。电话：62967388/9

【课程】

潮州八邑会馆10月27日（星期五）晚上7时至9时，在牛车水饮茶酒楼主办“点心制作班”，学习制作三样招牌点心。会员收费85元，非会员88元。报名链接与详情: https://forms.gle/NRzGMnbJCj7LWjBh7。电话：67382691或WhatsApp至96537718