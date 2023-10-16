茶阳会馆庆165周年 呼吁发扬“硬颈”精神

茶阳（大埔）会馆10月13日开筵超过170桌，热烈庆祝成立165周年。周年庆工委会主席、副会长蓝平昌致辞时，呼吁大家发扬光大客家人的“硬颈”精神，慷慨激昂的言辞让台下出席者振臂高呼，掌声回响整个会场。

“硬颈”精神是认为对的就坚持

他说，客家人的“硬颈”不是“铁牙”（固执、不听劝），更准确的含义是《礼记·中庸》里的“诚之者，择善而固执之者也” 。

“它不是固执，不是蛮干。真正的‘硬颈’精神是：认为对的就坚持，不畏艰难困苦，把该做的事情、应做的事情完成。”

蓝平昌以祖籍茶阳大埔的建国总理李光耀为例，说李光耀坚持推行多元文化、多元种族政策，一生信奉精益求精，任人唯贤，对贪腐零容忍等理念，领导新加坡克服了一个又一个挑战与困难，“成功把客家人的‘硬颈’精神融入新加坡的建国精神中”。

周年庆晚宴在滨海湾金沙会展中心举行，大约1700人出席，创下最多人出席茶阳（大埔）会馆周年庆晚宴的纪录。出席者除了本地客家人，还包括70名来自中国、200名来自马来西亚的乡亲。主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。

蓝平昌说：“晚宴出席人数空前，但绝不绝后，相信未来可以突破3000人！”

茶阳（大埔）会馆会长何祥兴说：“我要感谢所有会员和贵宾的大力支持！这几年的疫情让我们经历了很多困难，看到我们的会员仍然像以往⼀样充满热情，让人感到欣慰。”

茶阳基金会当晚还举行一场特别的捐献仪式，捐出100万元给“李光耀百年树人基金”，由新加坡宗乡总会会长蔡其生代表领取。晚宴上还发布由黄子明博士撰写的《客聚狮城》。这本书以中、英文书写，详尽记录本地客家人及茶阳（大埔）会馆的百年历史。周年庆晚宴最后在大家齐唱《客家世界》的歌声中欢快结束。