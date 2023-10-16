黄循财：美方盼与中东伙伴确保以巴平民安全

以色列—加沙局势是美国政府当前的头等大事，美方希望与中东地区的伙伴一起确保以巴平民的安全，并竭尽全力防止事态升级，以免冲突扩大到中东其他国家。

副总理兼财政部长黄循财上星期五（10月13日）结束访美行程前，在下榻的酒店接受随团记者访问时，谈到他与美国政府官员对话时了解到的情况。

他分析，中东局势恶化会产生严重的连锁反应，对全球都有影响，新加坡当然不能幸免。这包括石油与能源供应，以及极端主义和恐怖组织可能尝试借着局势发动攻击。

黄循财指出，目前已经有人呼吁发动针对以色列的圣战。“这是非常危险的，我们也知道新加坡是一个非常引人注意的攻击目标。”

根据过去的报道，我国的多个地铁站、樟宜机场和滨海湾金沙等地标，都曾是恐怖分子的目标。本地也有自我激进化者策划袭击，或者计划前往国外动乱地区参加战斗的例子。

加强措施确保外部事件不破坏我国和平与和谐

黄循财说，这就是为什么当局正在加强安全措施，竭尽所能确保这些外部事件不会破坏新加坡人过去数十年来苦心建立的和平与和谐。

黄循财本次出访美国的最后一项公开活动，是到智库战略与国际问题研究中心参加对话会。与会者提出的问题当中，也有一些谈到亚细安，这显示美国对亚细安也有很大的兴趣，而新加坡也一直在为亚细安发声。

黄循财在总结访问中说，亚细安确实是新加坡非常重要的考量之一，因为在复杂且日益分裂的全球环境中，没有任何一个亚细安国家能够独自成功，但如果作为一个更团结、更一体化的组织，一起行动可以发挥更大的作用。

一体化亚细安具有规模 可更好应对不确定环境

他说：“由良性全球化转向大国竞争的过程中，规模非常重要。美国、中国和印度都是庞大的经济体，而包括新加坡在内的亚细安国家，个别经济规模都不够大，然而作为一个整体的亚细安，就具有一定的规模。”

黄循财也说，亚细安成员国都意识到，这个组织如果强大且一体化，那就会有更多的自主权和空间来应对这个充满不确定因素的环境，因此亚细安现在有越来越多的动力，讨论不同领域的一体化进程。