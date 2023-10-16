黄循财：新美扩大合作范围 也推动中美关系积极发展

新加坡和美国在刚过去的一周，展开了多个领域的新合作，包括首次举行关键新兴技术对话会和太空对话，以及宣布将第三国培训计划的受益方，进一步扩大至太平洋岛国论坛成员。

副总理兼财政部长黄循财在美东时间上星期五（10月13日）下午，结束访美行程。他在启程回国前接受随团记者采访。他强调，国防与安全向来是新加坡和美国关系的关键支柱，未来会继续发展，两国也会在一些新的领域合作。

他回顾访美行程时说：“我们已经启动了关于关键新兴技术的对话，并研究如何在外太空探索方面做更多工作。我们也在探讨绿色能源解决方案的合作，以及将提供技术援助的对象从东南亚扩展到太平洋岛国地区。”

黄循财也说，接下来新美两国的合作项目丰富，彼此深厚的战略信任也是未来几年继续打造伙伴关系的基础。

根据外交部同日发出的文告，黄循财访美期间也探讨能源转型的议题。我国致力于在2050年之前实现净零排放，目前正在探索电力行业脱碳的所有可能选择，包括低碳氢及先进的地热发电系统，以及探讨民用核能应用的可能性。美国代理副国务卿纽兰对这些努力表示支持。

黄循财受访时告诉随团记者，对于民用核能的探讨目前还处于初步阶段，但新加坡在替代能源方面没有太多选择。

他说：“我们已经宣布了氢能战略，正在开展这项工作，希望能够让我们向绿色能源转型取得进展，但我们也不应该排除未来的其他可能。尤其是核能领域已经出现了更先进的技术。”

黄循财强调，目前这些研究在非常初步的探索阶段，政府还没做出任何决定。当局希望在这个技术发展的新阶段展开研究，不要过早排除这个选择，并积累在这方面的能力，这就是新加坡考虑与美国合作的新具体领域之一。

在力所能及范围内 促进中美朝积极方向发展

另一方面，黄循财今年5月和10月先后以副总理的身份访问中国和美国。他回答记者关于新加坡如何在地缘政治竞争中寻找前进方向的问题时说，中美之间的动态已经发生变化，两国都表明不希望对抗。

“美国明确表示不打算脱钩，而是要减少风险。尽管在某些领域他们会有激烈的竞争，但也希望在其他方面保持接触，因为双方都意识到，他们在双边贸易和投资方面，有很多共同的利益。”

黄循财指出，如果中美两国能找到管控分歧并共存的方式以保持合作，那将是最好的情景。他认为，现在已经有迹象显示两国朝这个方向发展，包括官员开始互相接触，不同团体也开始对话。

他也说，新加坡会在力所能及的范围内，尽力促进中美关系朝积极方向发展。

黄循财已经结束访美行程，返抵新加坡。