本地回教和犹太教领袖互致函 强调巩固社群友谊纽带重要性

以哈冲突殃及无辜平民，我国犹太长老拉比回复回教宗教司的慰问信，强调面对前方艰难的日子，进一步巩固本地回教和犹太社群之间长久且牢固的友情纽带至关重要。

犹太长老拉比阿贝热尔（Mordechai Abergel）星期天（10月15日）通过犹太人福利协会的脸书页面，公布了回教宗教司纳兹鲁汀博士（Nazirudin Mohd Nasir）上周五就以哈冲突发给他的慰问信，以及他的回函。

阿贝热尔在信中感谢我国政府对仇恨言论、宗教仇恨和任何形式煽动的零容忍政策。但他强调，当务之急是宗教领袖和他们的社群必须保护和维系我国这个独特社会的微妙结构。这个结构让我国成为宗教宽容与尊重的全球楷模。

巴勒斯坦激进组织哈马斯10月7日对以色列发动数十年来最严重的袭击，杀害至少250名以色列人、劫持数十名人质。以色列随后对加沙展开大规模反击，至今有逾1300名以色列人和约2400人巴勒斯坦人丧命。

犹太教拉比对无辜丧生巴勒斯坦平民表同情

阿贝热尔在描述本地和国际犹太社群的悲痛之情时，也不忘对“在这场毫无意义的冲突中丧生的无辜巴勒斯坦平民”表达同情。他说：“我们希望并祈祷这场战争能有和平且持久的解决方案，以色列和巴勒斯坦人能实现永久的和平，即使目前看来似乎遥不可及。”

纳兹鲁汀博士写给阿贝热尔的慰问信中也强调，任何人都无权以任何形式的暴力和残暴地对待平民，包括哈马斯，也包括任何报复性反击行为。

他说：“我祈祷和希望身处冲突地区的犹太和回教社群能共同努力，摆脱被当今政治所约束和定义，寻求以尊重、宽容与和谐的不同模式生活。”

他也珍惜本地回教和犹太社群之间的信任与信心，能够就彼此最关心的事自由坦诚地对话，并一同努力强化共同点，而不是关注分歧。

纳兹鲁汀博士对阿贝热尔说：“我们的工作是推动和平共处这个不同的模式，让新加坡每个社群都能与其他信仰和睦相处、珍惜多元文化，这变得更加至关重要。”

他指出，尽管存在巨大挑战，但实现和平关系并非不可能，并且如今已成为当务之急。

阿贝热尔在回函中也说：“愿我们目前所经历的黑暗，为犹太人和回教徒、以色列人和巴勒斯坦人铺平通往光明与和平的道路。愿这能在我们的时代迅速且果断地发生。”

宗教联谊会：新加坡人应以共同价值观为首位

新加坡宗教联谊会星期天也发表一份重申人与人之间和平与善意的声明，呼应内政部长兼律政部长尚穆根12日所说的，不要让外部事件影响新加坡国内的社群关系。

声明由宗教联谊会主席马力肯（Noor Marican）署名，表达对中东局势的深切担忧，并呼吁新加坡人以共同价值观为首位，力求和平与团结，而这要从敏感、关爱和善意地对待彼此做起。

他说，当代社会中，我们会在各种事情上遇到持有各种不同观点的人，有些人可能会坚持己见。“然而，我们要始终避免以激发怒气或憎恨的言辞表达意见，这仍是至关重要的。这种表达方式可能会伤害其他社群，甚至在极端情况下引发暴力。”

马力肯也提醒，信息的迅速传播和线上沟通的便捷，可能会把分裂的叙事放大，加剧冲突升级。“我们的共同责任是推动尊重和有建设性的线上线下对话。如果这不可能，那我们必须冷静行事，以维护我们多元社会的和谐与理解。”