环线地铁提早关闭 不少乘客错过末班车

环线地铁站星期天（10月15日）提早结束服务，不少乘客错过末班车得改道回家，但多数人表示理解。

为了测试列车自动监控系统，环线从15日开始连续四个星期天，提早在晚上10时左右结束服务，但每站的末班车时间不一。预计每个星期天会有约1万3700名乘客受影响。

《联合早报》记者走访实龙岗和碧山地铁站时发现，地铁站多处张挂了海报和横幅，并且播放广播，通知乘客地铁服务提早结束。乘客服务中心附近和收费闸门外也放置了所在地铁站末班车的时间，避免乘客进入地铁站才发现错过末班车。

负责经营环线的SMRT也在地铁站增派人手疏导乘客，并协助答疑解惑。

实龙岗地铁站设置多个告示牌，提醒乘客环线提早停止服务，多名SMRT职员也在现场协助乘客。（SMRT提供）

不过，实龙岗地铁站仍有不少乘客没注意到通知，最后一班列车约10时39分离开后，仍有大批从东北线换车的乘客，围在通向环线的电动扶梯前，等待SMRT职员一一给予他们协助。

女佣苏美亚蒂（Tati Sumiati，41岁）趁两周一次的休息日出去与朋友聚会，晚上到了实龙岗站才发现地铁服务提早结束，在地铁职员的建议下，她搭巴士到碧山地铁站，再乘坐红线回家，车程多了约15分钟。

苏美亚蒂受访说：“如果从实龙岗搭私召车回家，我得支付近30元车费，下次休息日如果再碰上环线提早结束，我会选择提早回家。”

NEX购物中心一家餐馆的店长赵艾米丽（32岁）晚上10时才关店，在打扫和检查店面后，已经赶不上末班车，因此改变路线搭东北线回家。

赵艾米丽说，她无法控制下班时间，但所幸两条路线的车程时间相差不多，因此影响不大。

在碧山工作的吴美林（45岁，销售员）则因为忘记环线服务提早结束，差一点错过末班车。“不过，星期天过了晚上8时顾客比较少，我们一般上都能准时下班，接下来几个星期也不会担心错过地铁。”

经常到实龙岗与朋友聚会的林源祥（34岁，主持人）通过广播得知服务提早关闭的消息，因此已经准备好搭巴士回家。

林源祥认为，很多人星期天不会在外待到很迟，因为隔天得上班，当局选择在星期天晚上进行测试工作是明智选择。

“我宁愿他们现在进行彻底的测试，确保一切安全，而不是将工作都挤到地铁线关闭后的时间，导致之后可能出现更大的问题。”