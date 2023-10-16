世上只有妈妈好 Z世代踏上护士路

叶松灵（24岁）就读中学时，母亲被诊断有盲肠炎，须动紧急手术，因自责没早点发现母亲身体出了问题，促使她日后决定成为一名护士。

叶松灵说：“当知道妈妈的情况那么紧急时，我很无助又内疚，怪我身为女儿却没注意到妈妈的状况。看着护士对妈妈无微不至的呵护，觉得她们很伟大，心想如果能像她们一样，我不仅能照顾妈妈，也能在家人生病时，第一时间就发现。”

出于对妈妈的爱，叶松灵中学毕业后，便考获亚洲护理奖学金，从马来西亚来到新加坡义安理工学院就读护理系。她如今加入裕廊社区医院已有三年多，担任注册护士，同时也在新加坡管理学院兼读护理学士课程。

叶松灵的病房里多数是失智症病患，她每天的工作除了跟进病人的情况，喂他们吃药等，也必须耐心地花时间去理解失智症患者的需求。

对她而言，与病患相处的最好方式就是把病患当成亲人，慢慢地了解他们。

“曾有一个90岁的失智症病人，耳朵听不清楚，也没有助听器。我于是用最简单的言语和他沟通，如每天拍拍他的手说‘哈啰阿公’，问他吃饱了没有。这位阿公在离开医院前竟也拍拍我的头，说拜拜，叮嘱我‘一定要做个很好的护士哦’。阿公虽然失智也听不清楚，但我竟能够在他心中留下深刻的印象，令我很感动。”

叶松灵表示，只要病患健康地出院，她按时地完成她的工作，就会获得很大的满足感。

叶松灵也提到，母亲至今还不知道自己是影响她成为护士的人。一开始，妈妈知道她要成为护士时，第一反应是担心女儿太累，吃饭不定时等，但看见她越来越能胜任这份工作，也就放心了。

对于能成为一名好护士，她感谢医院对她的栽培。“医院为我提供了很多训练，护士长也总是无私地和我分享怎么照顾病人，这让我慢慢成长，也教会了我自信。”