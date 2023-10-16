杨莉明：要威慑罪犯 须优先追回所拥非法资产

联合国估计全球追回的非法资产不到1％，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，追回资产必须成为优先事项，才能威慑罪犯，这意味着各方须进行重大的思维转变。

杨莉明星期一（10月16日）在国际刑警组织全球网络犯罪会议（Global Cybercrime Conference）致辞时说，这些非法收益往往是通过跨境转移从系统中提取的，对受害人不幸的是，跨境追回资产是不太可能的结果。

杨莉明说，很多时候罪行还没有被举报前，资金已很快地在不同司法管辖区之间转移。执法机构必须更迅速地作出反应，并与对口单位密切合作，制止资金转移。

“然而，各管辖区在追踪资金流动和冻结资金方面的标准和程序不一，这些犯罪集团就选择利用这个弱点。”

杨莉明认为，只要罪犯能保留大部分的不义之财，要他们停止犯罪是很困难的。除非可以证明这不会带来多大好处，否则他们不会觉得有其他更有效益的项目值得尝试。

因此，各方必须通过更密切的合作，加强在全球追回资产的工作。

杨莉明说，所有国家必须具备能迅速冻结和没收犯罪收益的国内法律框架、采用工具加强能力扣押和没收非法所得，以及强化全球执法团队并在全球范围内更紧密合作。

例如，国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）在新加坡担任主席期间，与国际刑警组织合作就追回资产发起圆桌会议。

上个月举办的第二场活动，聚集约200名金融犯罪专家，探讨如何克服追回资产方面的全球挑战。

杨莉明说，新加坡也正通过FATF与国际刑警组织和国际洗钱防制组织艾格蒙联盟（Egmont Group）合作，联合领导打击非法资助网络欺诈行为的项目。项目将全面介绍相关风险状况，并共享国家和国际上的最佳应对做法。