助律所善用科技工具 律政部与资媒局推法律业数码化蓝图

若在处理案件时想采纳新兴科技却不知从何入手，本地律师事务所可借助新推出的法律产业数码化蓝图，了解律所的科技需求，掌握如何在法律工作中善用不同科技。

律政部与资讯通信媒体发展局星期一（10月16日）推出法律产业数码化蓝图（Legal Industry Digital Plan），协助律师事务所在业务中采用各种科技如人工智能技术，以及为律所职员提供相关培训等。

律师事务所可通过这项蓝图所提供的线上评估工具，了解律所目前在科技运用方面有多成熟、哪些环节有待进步，并且获得专家顾问的相关指导。

同时，蓝图也为在不同科技转型阶段的律所，列出能帮助到他们的科技，例如线上法律研究系统、智能合约，以及可审阅与分析大量电子文件的软件等。

陈杰豪：新兴科技改变法律专业工作

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪在这项蓝图的推介会上指出，新兴科技如人工智能的出现，改变了法律专业的工作，包括如何做法律研究和草拟合约等。不少律所开始运用包含人工智能的科技方案，来改善工作流程和提高效率。例如，高识律师事务所（GHOWS LLC）便使用文件检讨软件，让职员可以在一小时内完成草拟法律合约，不像过去须花上好几个小时。

曾是执业律师的卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞指出，她过去在律所工作时，经常得花时间研究各种法律科技工具，以及琢磨如何保护律所信息免受网络攻击等，而这对小型律所来说很不容易。如今，法律业可以获得当局在这方面的帮助，这是令人鼓舞的事情。

律政部在2020年推出科技与创新路线图（Technology and Innovation Roadmap），旨在推动法律界的创新、科技采用与发展。法律产业数码化蓝图便是科技与创新路线图中的项目之一，也是资媒局在中小企业数码化计划（SMEs Go Digital）下为特定产业所推出的项目。

陈杰豪透露，资媒局至今已推出超过20个产业数码化蓝图，惠及多达9万个中小企业。当局接下来准备为旅游业推出数码化蓝图。

新加坡律师公会也在星期一推出“法律业科技采用指南”，为法律从业员提供关于不同法律科技方案的信息，包括采用某科技工具的考量与风险等。