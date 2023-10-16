用机器送餐送床单 疗养院节省人力提高效率

桑特是社区疗养院的护士助理，日常工作包括反复往返洗衣房领取干净床单，耗时耗力。疗养院两年前引进自动化机器后，这个工作由机器代劳，桑特也有更多时间照顾住院者。

本地最大疗养院业者职总保健合作社目前在全岛有六家疗养院，提供多达1700个床位。其中，位于菜市的疗养院在2021年引进自动导引车（Automated Guided Vehicle，简称AGV），担负起一些重复且高度依赖劳力的工作。

自动导引车会在特制的送餐车或运送床单推车的下方，升起四根支柱将推车托起，再按固定路线送到指定位置。护理人员将食物或床单取下后，导引车再载着已卸空的推车原路返回。这个自动化流程大大减轻了工作人员的负担。

在疗养院工作了五年的护士助理桑特（Samte Lunching）说，导引车帮了很大的忙，以往每日数次往返洗衣房取床单，过程乏味累人。如今，她只要在工作楼层的指定地点，从推车上取下干净床单，放到柜子即可。这让她有更多时间照顾住院者。

职总保健疗养院（菜市）高级运营经理沈丹锐告诉《联合早报》，床单推车及送餐车载物，重量可达80公斤和160公斤。将这类繁重的工作交给机器是一举多得，除了可避免员工因频繁搬送重物受工伤，还可大幅减少对人手的需求。

在使用导引车前，疗养院护理人员每年用在处理床单和派餐的时间估计超过5700小时；引进机器、改善收集用过的床单和住院服的流程后，所需时间大幅缩短七成，节省超过4000个工时。

由于成效良好，职总保健合作社决定在其他疗养院实行类似计划，预计明年另五家疗养院会先后引进升级版的自动化机器。新款的自主移动机器人（Autonomous Mobile Robots，简称AMR） 能够探测前方是否有障碍物、调整移动速度，比导引车更灵活敏捷。

改善故障通报流程 减少停运时长

除了引进机器，沈丹锐领导的运营团队还改善各种设施与器材故障的通报流程，化被动为主动。以往都是护理人员发现故障后才通报，每月单是用于报告的时间就要至少11个小时，器材因故障而无法使用的累计天数可超过1000天。

团队在2020年引进数码仪表板，让疗养院负责日常运营事务的人员主动到每个楼层检查所有设施和器材，如厕所马桶和轮椅是否操作正常。工作人员会携带扫码器，一经确认操作正常，就扫描器材上的QR码，反映在系统中，一目了然。若检查时发现故障，就立即派人修理。

采用数码仪表板后，每月通报的故障数量从过去的平均100多起，减少超过一半。便捷的程序也让护理人员花在通报的时间减少了，有更多时间照顾住院者。

这两项提升生产力的做法，使这个团队上个月获得护联中心社区护理卓越奖的银奖和金奖。

沈丹锐（右二）领导的职总保健疗养院（菜市）运营团队引进自动导引车和改善设备故障通报程序，有效提高生产力，获得今年护联中心社区护理卓越奖的银奖和金奖。团队其他成员为高级主管傅添龙（左起）、运营经理章贝艳、运营行政人员胡智宝。（特约张荣摄）

沈丹锐说：“我们会持续致力于善用科技缓解人力紧张的问题，并且进一步探讨改善工作流程。”

他透露，目前有300多人住在职总菜市疗养院，大部分是65岁至90岁的年长者，容易跌倒。院方因此考虑采用一些可有效远程观察年长者活动，又可顾及个人隐私的科技工具。

卫生部长王乙康在9月18日的国会书面答问时曾透露，卫生部和护联中心支持疗养院采用科技和数码方案提高生产力。在这方面，疗养院可申请生产力与数码化津贴以减轻负担。

他当时透露，这项津贴已协助16家疗养院，引进自主移动机器人来运送床单、餐点等，可节省至少10%的时间。护联中心也制定相关守则，并简化申请流程，以支持更多疗养院采用自主移动机器人。