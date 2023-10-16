检车中心前职员受贿2000余元 判监罚款缴罚金

维康检查中心前职员受贿2170元，让汽车维修公司在没有把车送到检查中心的情况下，仍能给车主提交意外报告，被判监两周，以及缴付罚款和罚金。

被告诺海妮（Norhaini Binte Abdul Majid，40岁）案发时是车辆检测服务公司维康（Vicom）的职员。她面对七项防止贪污法令的控状，星期一（10月16日）承认其中四项，余项交由法官下判时纳入考量。

涉案的另一名公司前职员谢素英（59岁），早前已因受贿被判坐牢20周、罚款4000元，以及缴付8270元罚金。

控状显示，2016年1月至2020年9月期间，被告收取三家公司共2170元贿赂。

根据案情，被告在2016年1月通过同事谢素英认识Toh Painting & Services私人有限公司老板卓利志，后者告诉女儿，被告可让他们在没有把车子送检的情况下，仍为他们提交意外报告。这样一来，即可省却修车公司顾客把车子送来送去的麻烦，也可避免顾客将车子送检后，可能另寻别家维修厂进行维修。

每当须要帮客户提交意外报告时，卓利志女儿会将所须信息，如客户资料和车辆照片等文件交给被告。被告则通过系统向相关的汽车保险公司提交意外报告，从中获得30元至40元报酬。

2016年1月至2020年9月期间，被告受贿28次，共1090元。

被告同样也为Long Sheng Motor Service老板娘林秀英，以及Lian Hong Seng Motor Works老板卓清程提供“便利”，分别从两人那里获取200元和880元的“酬劳”。

法官最终判被告入狱两周、罚款3700元和缴付2170元罚金。涉嫌行贿的三人也因此被控，案件目前仍在审理中。（人名译音）