19岁消防员殉职 民防准尉涉留死者单独灭火被控

19岁国民服役消防员在灭火行动中殉职一案，38岁上司被指将他单独留在火场，涉嫌鲁莽行为导致他人重伤，星期一（10月16日）下午被控上法庭。

2022年12月8日，亨德申路第91座组屋的一个租赁单位发生火患，国民服役消防员吴宏泽上士在灭火时倒地昏迷，送院不治。

此案被告卡米尔（38岁，Muhammad Kamil Bin Mohamed Yasin）是吴宏泽的上司，新加坡民防部队准尉，消防队副队长。星期一下午约1时30分，被告抵达国家法院，神情凝重；面对媒体镜头，他扭头闪避，径直步入法院。

控状显示，2022年12月8日早上11时44分至下午1时34分之间，被告离开了亨德申路第91座组屋的一个失火单位，留下吴宏泽一人，独自应付火势；被告也没通知其他人，自己离开了现场。

案件过堂时，控方说已准备好，就这项控状让被告决定是否认罪。

被告的律师是来自IRB Law律师事务所的甘纳巴迪，他在庭上说，有意申请与另一名涉案的民防人员面谈，并向法官申请将案件展期。

被告目前获准以1万5000元保释，案件展至11月17日进行审前会议。

下午约4时零5分，被告完成保释手续后，在数名亲友陪同下从侧门步出法庭。他戴上口罩，一直低着头，之后搭上一辆等候多时的私家车离开。

若罪名成立，被告可被判最长四年的监禁，或罚款最高1万元，或两者兼施。

失火单位已被清空 墙壁仍乌黑斑驳

隔了10个月，记者再度走访失火组屋时发现，事发单位内部已被清空，里外墙壁还是乌黑斑驳。

案发时，这个单位住着七人，当时暂住那里的女儿一家已搬回自己的住家，其他人则在当局的安排下，住进同座组屋其他楼层的单位，他们都不打算回到事发单位住。

其中一人说，他们全家都为殉职的民防人员感到难过。在互联网上，一些网民怪罪他们，连累殉职的民防人员。