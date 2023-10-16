护卫舰访新停靠八天 加拿大希望我国支持区域部署

新加坡是加拿大在印太地区的重要伙伴，加拿大希望我国支持加方在本区域的部署，以及在接触其他亚细安国家方面提供协助。

加拿大太平洋舰队指挥官马祖尔（David Mazur）星期一（10月16日）接受媒体采访时说，加拿大的印太战略包括在志同道合的国家增加军事存在和训练，新加坡可在这方面提供基础设施和其他支持。“加拿大政府致力于今后每年（在本区域）部署两到三艘军舰，在不久的将来，加拿大军舰每年会来这里一到两次。”

加拿大皇家海军护卫舰渥太华号（HMCS Ottawa）星期一抵达新加坡樟宜海军基地，并将停靠八天，期间将与我国海军相关人士接触，促进双方之间的合作和友谊，作为加拿大在印太地区展开防务活动的一部分。这是加拿大舰艇在过去五年内第九次访问新加坡。渥太华号星期一邀请媒体参观这艘军舰。

加拿大驻新加坡国防顾问卡尼埃尔（Hugues Canuel）上尉说，新加坡空军在冠病疫情暴发之前经常到加拿大训练，如今将重启这类合作。“我们也希望新加坡能支持我们在本区域的部署，并协助我们接触其他亚细安国家。”

渥太华号将于10月23日续程前往日本，之后返回加拿大。卡尼埃尔说，前往日本时，渥太华号将与新西兰军舰在南中国海展开训练。

渥太华号于8月离开母港加拿大不列颠哥伦比亚省西南部的埃斯奎莫尔特（Esquimalt），目前在印太地区的行程已过半。这艘护卫舰及它搭载的加拿大皇家空军（RCAF）CH-148旋风直升机已经访问了日本、菲律宾、泰国和马来西亚。在印太地区活动期间，渥太华号将参加训练演习、合作部署以及与伙伴国家的国际海军演习。

渥太华号是加拿大皇家海军12艘哈利法克斯级护卫舰之一，配备了大量反潜、反舰作战、防空武器和传感器。它载有250名专业水手、军人和飞行员，并配备了一支操作CH-148旋风直升机的航空分遣队。

加拿大驻新加坡最高专员耶拉奇（Jean-Dominique Ieraci）说，印太地区的安全与加拿大自身的安全密不可分，渥太华号这次访新“是我们深化双边防务和安全关系的具体体现”。