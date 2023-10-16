网安联盟论坛签署两谅解备忘录 加强东南亚信息安全领域合作

来自东南亚地区八个网络安全专业协会成员齐聚新加坡理工大学，参加第二届东南亚网络安全联盟论坛。这个论坛由资讯通信专才协会主办，以加强东南亚信息安全领域合作。

论坛星期一（10月16日）举行，有150多名来自学术界、政府和私人机构的参与者，主题为“促进东南亚更安全的网络空间”。来新参与论坛的八个网安协会来自文莱、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、泰国、越南和菲律宾。

本地资讯通信专才协会当天与文莱和印尼的网络安全专业协会签署合作谅解备忘录，把资讯通信专才协会编写的网络安全知识手册翻译成马来文，让它得以广泛应用。

华为与协会联手打造具高度竞争力数码化圈子

资讯通信专才协会也与中国通讯巨头华为签署谅解备忘录，参与网络安全培训计划，包括共同推广合格信息安全专业人员的认证，让更多人提升技能以增加机遇。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪是论坛主宾，他见证各代表签署两个谅解备忘录，并在致辞时提到网络安全知识手册的翻译使大家超越语言障碍，对网络安全有共同理解。

他也提到华为和资讯通信专才协会将共同组织学习之旅，教育和提高公众对最新技术和网络安全实践的认知。

华为国际首席执行官符芳勇受访时说，谅解备忘录主要围绕培养网络安全等科技人才、计划合作举办更多论坛，进行广泛合作和深入讨论。华为也将对大学或社群开放本地几个实验室，并组织学习之旅等资源分享，希望和协会一起联手把亚细安打造成一个具备高度竞争力的数码化圈子。

论坛得到新加坡网络安全局支持，各协会组织分享各自的网络安全倡议、成功经验、挑战和需求，并承诺以诚信、合作和创新方式为东南亚打造更安全的网络空间。