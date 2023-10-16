妙用红包封垃圾袋 金文泰60长者穿“环保时装”走秀

用红包封套、垃圾袋、瓶盖等可回收材料做成新时装，再将它们穿在身上走秀，60名金文泰的年长者参与环保时装秀，以多样的方式展露创意与风采。

由关爱新加坡义工综合中心、狮子乐龄之友协会和萨司歌西海岸活跃乐龄中心首次联合为金文泰镇年长者举办的环保时装秀，星期一（10月16日）在金文泰民众俱乐部举行。

出席活动的是来自六个社会服务机构，年龄介于60至85岁的60名年长者。他们参与了回收工作坊和时装走秀竞赛，学习如何利用可回收材料创新，以实现可持续的生活方式。

活动上，年长者组成四人小组，发挥团队创意利用可回收材料制作新服装，之后派出一个代表在台上走秀。

63岁的退休人士吴玉英第一次参加这类活动，她在受访时说：“年长者通常会想很多东西，年龄越大心事越多。这些活动可以让我们暂时放松，享受其中，同时参与环保，很有意思。”

萨迪亚（63岁，退休者）也对于设计环保时装乐在其中。“这个活动能够让我们进行创作，我觉得很好玩，也很开心。”

张延昌（74岁，园艺师）身穿团队精心为他搭配的紫色帽子和上衣，这个用纸卡折叠而成的帽子酷似宋谷帽。“我的团队为这个时装加入了马来传统元素，还在服装上粘了很多红包封袋。”

萨司歌西海岸活跃乐龄中心是这次活动的主办方之一。中心的资深活动策划员陈秉贤（37岁）受访时告诉《联合早报》，他认为年长者之间可以传递环保方面的知识与正能量，因此他联系了其他机构提出这个环保时装秀的想法，前后用了六个月的时间，成功将想法落实。

陈秉贤说：“我们第一次举办这项活动，希望以后可以扩大规模，让更多金文泰区的活跃乐龄中心加入，同时可以考虑让年长者带上他们的孩子、孙子一同参与。”