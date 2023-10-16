本月第三起野火 林厝港华人坟场大片草坪烧焦

林厝港华人坟场附近草坪起火，被火吞噬的草坪面积相当于一个足球场大小，所幸无人受伤。最近天气干旱，雨水也较少，单在10月已发生至少三起植被火患。

坟场火患发生于星期天（10月15日）晚上约7时25分，地点在林厝港华人坟场13小径一带的草地。

根据社交媒体流传的视频，一名脚踏车骑士刚好路过火患地点，大片草坪燃起熊熊烈焰，现场浓烟滚滚。许多警员在路旁维持秩序，消防员正在灭火。

现场弥漫烧焦味 起火原因仍在调查

《联合早报》记者星期一（16日）到场查看时发现，一大片草地被烧得焦黑。尽管火势已被熄灭了一个晚上，但现场还是弥漫着烧焦味。

新加坡民防部队答复《联合早报》时说，上述野火涉及的范围相等于一个足球场大小。消防员动用了两个消防软管扑灭火势。起火原因仍在调查中。

近来天气炎热，这已是本月第三起野火，另外两起分别发生在8日和9日，巴西立工业通道和淡滨尼生态园相继发生植被起火事故，火势都被消防员扑灭，没有人受伤。

民防部队早前提供的数据显示，今年首六个月，全国发生50起植被火患，较2022年同期的64起减少22%。上半年的植被火患都不是发生在自然保护区和公园。

据了解，植被火患通常发生在公共场所，造成的损失取决于火势大小。引发植被火患的常见原因包括随意丢弃燃着的烟蒂，以及在植被处烧香却无人看管。

公园局：天气极度炎热干燥 有植被起火风险

国家公园局答复《联合早报》询问时说，当前天气极度炎热干燥，存在植被起火的风险。

发言人提醒，除了指定烧烤台和营火地区，访客禁止吸烟，也不得使用明火，应负责任地丢弃易燃物品。“我们寻求每个人的合作，以确保我们的自然保护区、花园和公园的安全。”

2019年3月初，林厝港华人坟场外围草丛也曾疑因天气干旱而发生大火，民防部队出动八辆紧急消防车，以及52名消防员通宵灭火，用了19小时才完全将火扑灭。