政府将捐30万元 助红十字会加沙人道救援行动

新加坡对加沙地带平民伤亡人数不断增加与人道危机加剧深感不安，我国敦促冲突各方遵守国际人道法，允许救援物资运抵加沙，救济那里的平民。

外交部星期一（10月16日）发文告说，我国政府将捐出30万元，支持新加坡红十字会对加沙的人道救援行动，以应对紧急的人道危机。

外交部发言人说，哈马斯于10月7日对以色列发动袭击，以色列采取军事行动作为回应，结果引发了这一危机。

“哈马斯蓄意以平民为目标进行谋杀和绑架，恐怖行为令人发指。这些暴行毫无理由可言。我们呼吁哈马斯立即安全释放所有沦为人质的平民。”

发言人指出，以色列有权合法保卫其公民和领土。然而，以色列在行使保卫权利时，必须遵守包括战争法在内的国际法，须尽最大努力保护平民的安全。

“我们敦促各方遵守国际人道法，允许向加沙的平民紧急运送人道救援物资。 ”

外交部发言人也说，过去几十年，以色列和巴勒斯坦多次冲突，已造成双方多人在周而复始的暴力中丧生，这是很不幸的。

外交部：支持通过谈判 落实两国方案

我国长期以来所持的立场，是双方根据有关的联合国安全理事会决议，通过谈判落实两国方案，这才是能持久、公正和全面地解决这一长期冲突的唯一可行途径。针对当前的冲突，我国这个立场始终不变。

发言人强调，尽管近期冲突不断发生，要达成解决方案困难重重，但我国敦促双方采取步骤实现这个终极目标。

“以色列人和巴勒斯坦人都应享有和平、安全和有尊严的生活。”

另一方面，新加坡红十字会星期一发文告说，承诺拨出15万美元（约20万5400新元）作为人道援助，支持红十字红新月运动的伙伴应对当前以巴领土上的危机，这些伙伴包括巴勒斯坦红新月会，以及以色列紧急医疗服务机构红大卫盾会。

巴勒斯坦红新月会主要援助加沙地带和约旦河西岸的社群，为伤员提供紧急医疗救援，以及提供棉被和水等物资给流离失所者等。

以色列红大卫盾会则派出医疗队伍，并加大捐血活动力度。

新加坡红十字会秘书长兼总裁威廉（Benjamin William）说，红十字会对加沙不断升级的暴力事件极为关切，与红十字红新月运动的伙伴也密切关注事态发展。

文告引述最新报道指出，以色列和加沙地带有超过4000人丧命，数千人受伤。加沙已有超过100万人流离失所，人数预计会上升，反映了该地区对人道救援物质的迫切需要。

威廉说，红十字会已做好准备，随时可增加支援，也期望本地居民慷慨解囊，提供救济和支持当地的修复工作。

有意捐款的公众，可在明年1月31日前，通过Giving.sg平台、PayNow和支票等方式捐款。详情可参阅红十字会网站redcross.sg/middleeastresponse。