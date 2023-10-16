学者：Grab收购得运 须具体证明不会削弱竞争

私召车业者Grab收购本地第三大德士业者得运能否成功通过，关键在于两家公司如何提出具体策略说服新加坡竞争与消费者委员会，计划不会进一步导致市场不公平的竞争。

新跃社科大学商学院副教授谢承宪博士回答《联合早报》询问时说：“面对新东家接手营运，司机的心理多半会趋于保守与谨慎，使用其他平台一定会留下些蛛丝马迹，等到须要重新商谈合约时，纵使不见得会无法续约，但心里总有疙瘩会不会因此拿不到比较优渥的条件。”

他指出，目前市场对私召车需求较高，司机的数量攸关服务的供给能力，这也是Grab收购得运的主要目的。当现有的得运司机不被允许或心理上不敢使用其他私召车平台，将导致其他竞争平台的供给能力进一步萎缩。

“由于当局很难找到有效的策略防范并购后的竞争问题，除非Grab与得运能提出所增加的司机人数及相关服务提供能力，不足以影响目前的市场占有率，否则在第二阶段的评估将面对更严峻的挑战。”

新加坡管理大学战略管理学助理教授范平正说，Grab作为收购方，若能承诺得运司机在使用Grab私召车平台时不会享有任何奖励，应该可以消除竞消委的竞争顾虑。Grab甚至可以确保一定比例的得运司机，会在接下来的指定年限内使用竞争对手的私召车平台，来消除竞消委的忧虑。

问及收购计划最终会否告吹，范平正指出，即使竞消委最终还是不满意提呈的措施，它也未必会直接禁止收购献议。就像Grab和优步（Uber）的收购案，竞消委选择罚款而不是直接禁止收购。这为竞消委的抉择提供了前例。