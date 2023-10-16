Grab收购得运或影响竞争 竞消委：须进一步评估献议

私召车业者Grab有意全面收购得运德士的计划或影响市场竞争，新加坡竞争与消费者委员会必须进一步评估这项收购献议。

竞消委在今年8月7日接受Grab和得运德士（Trans-cab）的申请，评估收购献议一旦生效，会否触犯竞争法第54节条文，并在8月14日展开公共咨询。这一条文禁止任何会显著削弱竞争的合并和收购行为。

竞消委星期一（10月16日）发文告说，第一阶段的评估完成后，竞消委无法确定收购献议不会引起竞争相关的顾虑。竞消委已经根据Grab和得运德士提呈的资料，以及公众和业界的反馈，向Grab和得运反映这一担忧。

竞消委提到，虽然在点对点交通监管框架下，本来就列明持有执照的私召车业者不得限制车队司机只为自己的平台服务，但竞消委收到的第三方反馈称还是担心Grab收购得运车队所带来的影响，因为得运司机可使用其他竞争对手的私召车平台，这可能令Grab竞争对手平台拓展业务受到更大的障碍，并令进场的门槛提高，毕竟规模大的私召车平台占有优势。

“竞消委必须更详细地评估收购献议对市场竞争的影响。”

现阶段，Grab和得运可以作出承诺，回应竞消委提出的潜在竞争顾虑。否则，竞消委将在收到收购献议各方提交的相关文件后，进行第二阶段更详细的评估。利益相关者依旧能在第二阶段评估的任何时候提出承诺。

竞消委会争取在120个工作日内完成第二阶段的评估。

Grab承诺遵守提倡开放竞争框架

Grab发言人受询时说，他们目前的首要任务是和竞消委合作，回应要进一步检讨的部分。Grab和得运德士承诺遵守提倡开放竞争，以及杜绝任何削弱竞争行为的点对点交通监管框架。

“这意味着，得运司机可以继续灵活地使用不同的私召车平台，也可在路边载客，赚取收入。”

发言人也提到，Grab和得运将确保收购计划惠及乘客，并提高点对点交通行业的整体素质。得运车队数码化后，将改善司机效率和可供使用的德士，让消费者更容易召车，同时有助提高司机收入。

Grab和得运7月20日联合宣布，Grab旗下的私召车公司Grab Rentals与得运签署协定，全面收购得运股份。收购计划预计今年第四季完成，但也取决于监管当局的批准及满足其他惯例成交条件。收购协议包括买下得运的德士和出租车业务、维修行及燃油泵业务。

双方认为，收购献议不会显著削弱私召车出租和平台配对服务的市场竞争。这是因为他们的业务重叠程度很低；市场也没有阻碍其他业者入场的门槛；私召车租赁市场高度分散，竞争激烈，而且司机也能轻易转换租车公司。

得运创办人：车队不足以影响市场

得运创办人兼主席张建安说，公司车队不是很大，不够力量去影响市场，而且司机都会自己思考要使用哪个平台赚取收入，毕竟这是公平竞争的市场。

他也提到，竞消委的宣布可能导致收购计划延迟完成。“我不会担心，就顺其自然。要是（收购计划）没法成功进行，我也没办法，就多劳动几年。”

根据数据分析平台Measurable AI，截至去年3月，Grab占本地电召市场约50.2%的市场份额，Gojek占17.7％，康福德高占15.1％，TADA占11.1％，Ryde占5.9％。