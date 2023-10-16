职总恒习报告：四成雇员担忧被人工智能取代

随着人工智能在更多领域获得广泛应用，本地一项调查显示，有超过九成的商界领袖认同生成式人工智能技术可提高雇员的工作质量并支援日常任务，但有超过四成的雇员担忧，他们的工作可能被取代。

职总恒习今年8月访问了200名商界领袖和450名雇员，了解他们对当前就业市场、工作技能及培训，特别是对人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）应用的看法。

根据这份《2023年未来工作和技能报告》，尽管超过八成的受访雇员认为运用AI技术有助减轻工作，特别是分析复杂数据的工作，但在日常工作上高度使用生成式AI技术者只有5%，另有超过三成雇员完全没有使用。雇员最常使用的AI工具是ChatGPT（68%）、工作应用Notion（10%）、聊天机器人Bard（7%）。

虽然AI有助提高工作效率和生产力，但受访雇员也表达对这类新兴科技的担忧，其中超过一半担心安全问题，如泄露机密数据，有41%雇员害怕工作被取代，其余则关注法律和伦理问题（40%）、担忧个人数码能力不足（31%）及生成式AI结果不准确或存在偏差（29％）。

商界领袖看到AI商机

相对于雇员的反应，受访商界领袖对使用AI持更开放态度。91%受访者同意AI有助提高雇员工作质量，另外超过六成受访商界领袖指，他们所在的组织鼓励使用生成式AI技术。

商界领袖还看到AI可带来商机，包括可提供客户支援的聊天机器人（59%）、个性化客户体验（58%）、优化价格（45%）、简化运营（38%）及改善库存管理（33%）。

职总恒习人力资源总监林志雄星期一（10月16日）告诉《联合早报》，企业应“从浅入深”，将AI适当地用在一些日常运营上，并鼓励雇员按部就班认识、接受及使用AI。 他指雇员在面对科技所带来的改变时，可能难免感到失措，但雇员应当了解AI能够帮助他们把工作做到“快、精、准”，这类技术也不难学习应用。

他强调，有些流程或工作无法完全被取代，如客户服务的职位，人与科技并肩，像是顾客反馈或投诉等程序，还是需要客服人员亲自为顾客解决或解释详情。

AI技术每天助华侨银行做逾400万个决定

华侨银行集团数据部总经理麦克唐纳（Donald MacDonald）受访时指出，银行已使用AI技术多年，目前有超过250个AI模型，每天协助银行做出超过400万个决定，范围涵盖风险管理、诈骗检测、自动化流程及改善员工和客户体验等。

他举例说，银行手机应用上有一个由AI驱使的个人化功能，如会通知客户有可赚取更高利息的机会或提醒重复交易等，协助客户更好地管理资金，这类通知每年发出约2亿5000万次。此外，AI也协助处理客户咨询，目前三分之一的咨询由聊天机器人处理。借助AI技术，华侨银行也成功将调查可疑交易所需的时间，减少高达95%。

华侨银行在本地雇有约1万2000名员工。麦克唐纳强调，AI不应该取代员工，银行专注在使用AI增强员工的体验，这包括通过培训课让员工更好地了解AI的优点和风险。

他说，将重复性的工作交给AI后，如今员工能专注在其他更重要和高价值的工作上。鉴于生成式AI带来的好处，银行目前正逐步向全体员工推介各种生成式AI工具，让他们学以致用。