未来两周潮湿多雨 或缓解高温和烟霾

未来两周本地多降雨，预计降雨量会高于平均水平，不仅有助缓解高温天气，出现烟霾的可能性也相对较低。

新加坡气象署星期一（10月16日）发布文告说，相较于本月上旬，预计10月下半月的大多数日子里都会有雷阵雨，其中几天阴雨会一直持续至晚上。

整体而言，10月下旬的降雨量将高于平均水平，持续的降雨天气预计将缓解上半月的高温，本月下旬每日最高气温大多将在33至34摄氏度之间。

今年10月高温突破历史纪录

上半月，每日最高气温大多都超过34摄氏度。10月9日当天，不少地区高温超过35摄氏度，最高温出现在海军部，达36.3摄氏度。这也打破了本地10月最高温的历史纪录，此前10月的最高温是2001年10月14日和2019年10月13日的35.7摄氏度。

未来两周东南亚南部地区也将出现较多阵雨，这将有助于改善烟霾的情况，降低跨境烟霾影响新加坡的可能性。因此，本地近期的24小时空气污染指数（PSI）预计将保持在100以下。

本月上旬相对干燥，10月7日和8日，苏门答腊中部和南部出现较多林火，受风向影响，新加坡出现烟霾，部分地区的PSI突破100，达到不健康水平。最严重的情况出现在10月7日晚上8时至9时，新加坡东部的PSI上升至123。

此外，根据国家环境局星期一发布的最新烟霾文告，预计星期二（17日）新加坡会有阵雨，但周边地区持续干燥，星期一观测到的苏门答腊南部和中部的火点有285个，前一日仅有24个。

本地周二或出现轻微烟霾

未来24小时内，由于风向主要来自东南方，偶尔会从南方和西南方吹来，因此本地可能会有轻微的烟霾，但PSI预计仍将在适中的范围。这一烟霾情况或将在星期三（18日）随着周边地区的降雨得到改善。

截至星期一晚上9时，全岛PSI介于53至70之间，处于适中水平。本地全国一小时悬浮颗粒PM2.5浓度介于每立方米9微克到35微克，处于正常水平。

本地智库新加坡国际事务学会自2019年开始发布年度烟霾展望报告。事务所主席戴尚志说，印度尼西亚佐科政府已经做出很大的努力，但受厄尔尼诺现象和印度洋正偶极影响，苏门答腊的气候比以往更干燥。这并非短期问题，在气候变化的大环境下，明年或者以后烟霾可能会更加严重，必须引起全球的关注，在预防、保护和碳信用的投资等方面寻求解决方案。