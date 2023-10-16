40岁至59岁本地居民 下月起可登记加入健康SG计划

下月初起，本地40岁至59岁符合条件的居民也能登记加入健康SG计划。

卫生部星期一（10月16日）发布文告说，健康SG计划进展顺利，目前已有超过40万名居民加入。从下个月初开始，卫生部将把计划扩大至40岁至59岁的居民，让他们也能登记加入。

为了进一步鼓励居民，尤其是帮助年长者顺利参与，健康SG计划在11月的路演结束之后，卫生部将安排更多流动的健康SG大使深入社区及乐龄中心，展开推广工作，以协助没有手机或可能在自行报名中遇到困难的年长者，帮助他们解答疑问，并完成相关登记。

健康SG计划于7月5日推出，让年满60岁的居民，以及40岁至59岁的慢性病患者率先报名。在健康SG计划下，参与的公众可以选择看固定的全科医生或家庭医生，制定专属的保健护理计划，包括免费接种指定疫苗和定期接受体检，且首次问诊免费；公众也能以相近于综合诊疗所的津贴价格在选定的私人全科诊所取药。

即日起，所有年满60岁的居民，以及40岁至59岁的慢性病患者，在没有收到卫生部通知短信的情况下，也可以直接前往任何一个健康SG计划的报名地点，加入健康SG计划。

多个报名站陆续关闭 未收短信通知可自行联系当局

从星期五（20日）起，卫生部将停用在联合检测与疫苗接种中心（JTVC）设立的报名站。

另外，除了波那维斯达、丰加北、裕泉、加冷、巴西立东、盛港等17个需求较高的民众俱乐部外，大多数民众俱乐部的报名站也会在12月1日后关闭。之后公众可以继续到所有22家综合诊疗所报名加入计划。

本地约有100万名40岁至59岁的居民符合条件加入计划，卫生部预计发出短信通知后，会有大批民众前去报名。卫生部鼓励已收到短信通知的公众尽快登记，以便尽早预约并安排第一次看诊。

有意报名但未收到短信通知的居民，可以将详细信息提交至https://go.gov.sg/healthiersg-sms-invite，或拨卫生部热线63259220，要求当局发出短信，然后通过Healthhub手机应用程序报名，无须前往报名站。