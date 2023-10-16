张志贤：数码领域呈现三大方面信任危机

赵世楚

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发布 / 2023年10月16日 11:50 PM
国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在新加坡国际网络周开幕前的晚宴上提出数码领域在三大方面所面临的信任危机，但他仍主张信任为合作共处的基石。（唐家鸿摄）
国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在新加坡国际网络周开幕前的晚宴上提出数码领域在三大方面所面临的信任危机，但他仍主张信任为合作共处的基石。（唐家鸿摄）

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面对全球网络安全局势和网络威胁的持续变化与更新，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤指出，数码领域正面临三大方面的信任危机。建立和维持信任的挑战很复杂，但各方必须共同努力，否则数码化将无法再带来许多效益。

张志贤星期一（10月16日）在第八届新加坡国际网络周（Singapore International Cyber Week）开幕前一天晚宴上的开场致辞以“数码领域所面临的信任危机”为主题，对如今日趋分裂复杂的网络环境提出思考和建议。

他首先指出的是国与国之间的信任危机。随着国际局势持续动荡，具排他性倾向的群体增加，各国以国家安全为由封锁彼此的网络服务、软件与硬件。 国际贸易与投资流向，以及供应链越来越受地缘政治驱动，国际间存在竞争凌驾于合作的风险。

他提到，即使在和平时期，各国也存在通过网络运营来破坏服务，利用网络间谍活动来获取信息优势的行为。他强调，此类行为不仅会干扰必要的大众网络服务，还破坏了信任。

张志贤以网络犯罪举例说，犯罪者和受害者未必处于同一司法管辖区，而各国在应对跨境网络犯罪方面的能力有限。 “合作是必不可少的，但如果没有信任基础，合作就很难实现。”

第二个危机存在于政府与科技行业之间。张志贤说：“大型科技公司对经济和社会的影响力，达到了前所未有的程度。同时，他们的活动和内容被赋予极大的自由度，鲜少受到监管。”

不过，他强调，科技巨头的利益可能与国家或公共利益不一致。“大型科技公司受商业考量驱动是可以理解的。重要的是找到相互尊重和建设性的方式，来管理各国可能认为必要，但科技公司认为不利于其利益的政策和法规。”

张志贤也指出，国家安全、国防和社会治理问题长期以来一直是政府的专属领域。对于绝大多数国家来说，大型科技公司都是外来团体，这使情况变得更加复杂。

另一方面，到2030年，东南亚的数码经济预计将增长五倍，达到1万亿元。但网络安全供应商报告称，2022年全球勒索软件事件增加13%；网络安全局收到的本地网络钓鱼诈骗案件从2021年到2022年增加了一倍多，达到约8500起。

针对公众对数码领域的信任，张志贤说，不道德地使用生成式人工智能等新兴技术，会使人们普遍怀疑数码领域信息的真实性，而数码领域本就已经饱受假新闻和虚假信息干扰。

“如果公众对数码领域失去信任，用户可能不愿意进行数码交易。公民将无法从使用数码服务中获得便利；经济也将不得不放弃生产率的提高以及新兴服务带来的增长。”

联合国裁军事务高级代表中满泉（Izumi Nakamitsu）也出席晚宴发表主旨演讲。她说：“信任是集体安全体系的基石，也是我们这个时代的重要挑战。” 

对于人工智能带来的风险和威胁，中满泉呼吁，为了国际和平与安全，应围绕负责任地使用人工智能制定必要的原则，开展国际对话。

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