张志贤：数码领域呈现三大方面信任危机

面对全球网络安全局势和网络威胁的持续变化与更新，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤指出，数码领域正面临三大方面的信任危机。建立和维持信任的挑战很复杂，但各方必须共同努力，否则数码化将无法再带来许多效益。

张志贤星期一（10月16日）在第八届新加坡国际网络周（Singapore International Cyber Week）开幕前一天晚宴上的开场致辞以“数码领域所面临的信任危机”为主题，对如今日趋分裂复杂的网络环境提出思考和建议。

他首先指出的是国与国之间的信任危机。随着国际局势持续动荡，具排他性倾向的群体增加，各国以国家安全为由封锁彼此的网络服务、软件与硬件。 国际贸易与投资流向，以及供应链越来越受地缘政治驱动，国际间存在竞争凌驾于合作的风险。

他提到，即使在和平时期，各国也存在通过网络运营来破坏服务，利用网络间谍活动来获取信息优势的行为。他强调，此类行为不仅会干扰必要的大众网络服务，还破坏了信任。

张志贤以网络犯罪举例说，犯罪者和受害者未必处于同一司法管辖区，而各国在应对跨境网络犯罪方面的能力有限。 “合作是必不可少的，但如果没有信任基础，合作就很难实现。”

第二个危机存在于政府与科技行业之间。张志贤说：“大型科技公司对经济和社会的影响力，达到了前所未有的程度。同时，他们的活动和内容被赋予极大的自由度，鲜少受到监管。”

不过，他强调，科技巨头的利益可能与国家或公共利益不一致。“大型科技公司受商业考量驱动是可以理解的。重要的是找到相互尊重和建设性的方式，来管理各国可能认为必要，但科技公司认为不利于其利益的政策和法规。”

张志贤也指出，国家安全、国防和社会治理问题长期以来一直是政府的专属领域。对于绝大多数国家来说，大型科技公司都是外来团体，这使情况变得更加复杂。

另一方面，到2030年，东南亚的数码经济预计将增长五倍，达到1万亿元。但网络安全供应商报告称，2022年全球勒索软件事件增加13%；网络安全局收到的本地网络钓鱼诈骗案件从2021年到2022年增加了一倍多，达到约8500起。

针对公众对数码领域的信任，张志贤说，不道德地使用生成式人工智能等新兴技术，会使人们普遍怀疑数码领域信息的真实性，而数码领域本就已经饱受假新闻和虚假信息干扰。

“如果公众对数码领域失去信任，用户可能不愿意进行数码交易。公民将无法从使用数码服务中获得便利；经济也将不得不放弃生产率的提高以及新兴服务带来的增长。”

联合国裁军事务高级代表中满泉（Izumi Nakamitsu）也出席晚宴发表主旨演讲。她说：“信任是集体安全体系的基石，也是我们这个时代的重要挑战。”

对于人工智能带来的风险和威胁，中满泉呼吁，为了国际和平与安全，应围绕负责任地使用人工智能制定必要的原则，开展国际对话。