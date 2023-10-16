碧湾区设中央通道促进活跃绿色社区

待2035年左右全面建成后，我国东部新发展的碧湾住宅区将设有一个中央通道，两侧提供居民所需的餐饮零售和医疗保健等设施。部分道路也将打造为巴士专用的优先畅行廊道，配合区内的骑行走道把勿洛和东海岸公园连接起来。

建屋发展局星期一（10月16日）公布碧湾区（Bayshore）发展蓝图，要把这一带打造成活跃绿色的濒水住宅区。

碧湾区坐落于填海地段，将是勿洛市镇的延伸部分。区内正中心将开辟一条名为碧湾通道（Bayshore Drive）的新街道，住宅项目将沿着街道两旁兴建，也会设有商店、食肆、超市、医疗、以及运动和休闲等设施。

毗邻勿洛南地铁站的地段将兴建一个综合发展项目，连接地铁、新的巴士转换站、住宅、零售和餐饮店。

碧湾通道其中一段400米的道路将打造为巴士专用的优先畅行廊道（Transit Priority Corridor），结合更宽敞人行道和脚踏车道，提供更多空间让居民活动。街道两旁也会设有盖走道，方便居民出行。

碧湾届时将打造成“减少用车”（car-lite）的住宅区，这意味着区内的停车位数量等设施会有所减少。

当局目前已在明古连街（Bencoolen Street）和淡滨尼1道等地设有优先畅行廊道。由于碧湾通道是从零建起的新区，当局能更灵活地规划廊道的用途。在需要时，优先畅行廊道或可改造成社区空间，举办活动增进居民之间的互动。

此外，碧湾区将增设更多骑行和人行道，把勿洛市镇和东海岸公园连接起来，方便居民绿色出行。这些走道将连接多个道路网络，包括从樟宜海滩到东海岸公园的15公里中央绿色廊道（Central Green Corridor），以及长达150公里的环岛绿道（Round Island Route）。

区内也会设有一个占地约三公顷的中央公园，以及一个直线公园，让居民能在绿意盎然的环境中野餐和聚会。

国家发展部长李智陞说，市区规划须全方面考虑到设施、交通、休闲和绿色空间的安排，确保每一个市镇和住宅区是自给自足的。

碧湾区的建设将采纳可持续设计理念，如根据区内的风向、气温和阳光照射等方面进行规划，打造更环保和舒适的生活环境。

此外，碧湾区也将实施可持续智能方案，比如在组屋屋顶设置太阳能板和自动化气动垃圾收集系统。