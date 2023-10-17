碧湾区明年推出1400新组屋单位 料是首批优选地段组屋

勿洛市镇以南将发展新的碧湾住宅区，区内首两个预购组屋项目将在明年推出，这1400个单位预料会是本地首批优选地段（Plus）组屋。

国家发展部长李智陞星期一（10月16日）晚上在建屋发展局颁奖典礼上，宣布碧湾区（Bayshore）的发展蓝图。明年推出的新组屋将是自早期马林百列建造组屋以来，沿着东海岸兴建的第一批组屋。

碧湾区占地约60公顷，相当于80多个足球场大小，毗邻东海岸公园，由东海岸路上段、碧湾路和东海岸公园大道围绕。

这个新住宅区坐落在填海地段之上，地段自1998年便被指定为住宅用途。李智陞说，发展该住宅区是勿洛焕发生机的新里程碑。当局接下来将同居民分享相关发展计划，征求反馈。

区内未来将有汤申—东海岸线的两个地铁站，分别为碧湾站和勿洛南站。不论从区内哪一座组屋步行到地铁站，都不会超过五分钟。

国家发展部长李智陞说，发展碧湾区是勿洛焕发生机的新里程碑。（梁麒麟摄）

根据规划，碧湾区预料会建造约1万个新住宅单位，其中约七成（即7000个单位）会是组屋，其余的是私人住宅。该区预计于2035年左右全面发展。

由于地点优越，又靠近公共交通枢纽和各类设施，未来在碧湾区建造的组屋有可能在优选地段组屋制度下出售。

政府早前宣布，从2024年下半年起实施新组屋分类框架，其中在各区较优越的地点建造的项目，会规划为新的优选地段组屋。这些组屋会获得比较多的购屋津贴，让更多家庭有能力购买。

碧湾区的首两个预购组屋项目的单位将采用“无横梁”室内设计，让空间感觉更宽敞，屋主在规划空间时能有更大灵活度。（建屋局提供）

不过，这些组屋也有更严格的转售限制，例如长达10年的最低居住年限，首次转售时也会实施津贴回收，但回收率一般会低于黄金地段组屋。

碧湾区的首两个预购组屋项目将有约1400个单位，包括二房式灵活单位、三房式及四房式单位。单位将装置落地窗户，让居民享有东海岸公园的海景或勿洛市镇的城市景观。

组屋单位也将采用“无横梁”室内设计，让空间感觉更宽敞，屋主在规划空间时能有更大灵活度。即使屋主拆除掉隔墙，也不会看见中间留有突兀的横梁。

碧湾区将有一个被住宅单位环绕的中央公园，面积约为四个足球场大小。这个公园将像是通往东海岸公园的门户。勿洛居民将能通过公园连道和脚踏车道网络到达中央公园，然后继续朝大海的方向前进。区内还会有一个直线公园，里头将保留记录着原来海岸线的海堤。

碧湾区的中央公园面积为三公顷，约四个足球场般大，为住宅区增添绿意。（建屋局构想图）

为鼓励居民过活跃生活，当局将在区内建造多条步行道，提升居民绿色出行的意愿。各组屋邻里也将辟设适合不同年龄层居民使用的休闲空间，所设置的互动和教育休闲设施将在区内形成一个闭环，方便居民使用。

今年首九个月 建屋局已交付近1万8000个单位

李智陞致辞时说，过去三年来，建屋局须加快建筑计划来应付需求，也须解决建筑工程受冠病疫情影响而延误的问题。“我们虽然还没完全摆脱困境，不过以整个领域来说，我们已经度过最艰难的时刻。”

建屋局今年首九个月已交付近1万8000个组屋单位给买家。自冠病疫情暴发以来，已有近6万个家庭领取新居的钥匙。

李智陞说，预购组屋项目数量会继续增加。目前，全岛有近100个项目的约8万个单位正在建造中；到了2025年，将增加到150个项目的11万个单位。