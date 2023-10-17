牛车水73年老字号饼家 后继无人已停业

又一老字号因后继无人而停业！牛车水73年老字号“大同饼家”10月11日在脸书上无预警宣布暂时歇业。店家表示，未来不排除将饼家交给餐饮品牌接管或转型为咖啡馆。

以售卖粤式传统手工月饼驰名的“大同饼家”在1950年开业，1958年搬到位于摩士街（Mosque Street）的老店。每逢农历新年与中秋，饼家外头都大排长龙，有时甚至一饼难求。

然而，这家老字号却于上星期三在脸书上毫无预警宣布将暂停运营，也将借此机会“好好充电”。贴文也表示，此番歇业并非要与餮客告别，下来或以新面貌与大家会面。

店面无人继承 宣布歇业是不得已选择

《新明日报》辗转联系上该店第二代业者郭秀蘭的侄女郭苡汶（34岁，研究员）。她透露，这次“先斩后奏”，无预警宣布店铺关门的消息是不得已而为之。

“如果提早宣布门店关闭的消息，到时一定有大批人流涌入并疯狂抢购，使店铺营运不堪重负。”

谈及该店无人继承，她说姑姑（郭秀蘭）前几个月其实便有退休计划。

“姑姑膝下无子，而我和哥哥都各有事业，目前无意接手祖业。”

对于“大同饼家”往后去向，她说，家人将竭尽所能将祖业传承下去，当中也不排除将老字号交给中意的餐饮品牌接管，或按照一些顾客提议将老字号改造成咖啡馆，以堂食形式与公众会面。

“本地咖啡馆竞争异常激烈，特别是牛车水空间小租金高，因此往后我们也需要在传统手艺与市场需求间掌握好平衡，为老字号拟定可持续发展计划。”

完整报道，请翻阅2023年10月17日的《新明日报》。