14岁少女醉倒遭少年强奸 控方要求判监达10年加鞭刑

在男友恐吓找其他女人喝酒的情况下，14岁少女不敢推托被猛灌烈酒，醉倒在公园厕所内；男友将少女按压在地板上无法动弹，让友人趁机对少女霸王硬上弓。

现年19岁的被告是受害少女的中学同学，与少女的男友是朋友。他星期二（10月17日）在高庭承认一项强奸罪，控方吁法官判他坐牢介于八至10年，以及打鞭六至八下，案件择日下判。法官也谕令控方准备报告，评估被告是否适合进入青年改造所。少女的男友已被控上法庭，他的案件仍在审理中。

这起强奸案发生于2020年6月27日，地点在海军部公园（Admiralty Park）的公共厕所内。案发时，16岁的被告与受害人就读同一所中学，他的女友也是受害人的同学与好朋友。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，受害人与一名比她大七岁的男子在2019年10月开始交往。案发当天，男友邀受害人出门喝酒，已经戒酒的受害人原本不想应约，但男友恐吓说若她不答应，就会去找其他女生出门。担心失去男友，受害人只好赴约。

两人先到长堤坊（Causeway Point）买了一瓶烈酒和几个杯子，然后前往公园坐在游乐场喝酒。在男友的指示下，受害人上社交媒体直播两人喝酒的情况；被告看到及时动态后，决定前往公园找两人。

晚上10时左右，被告抵达公园，当时受害人与男友已喝掉大半瓶烈酒，受害人已是醉醺醺。尽管受害人不愿继续喝，男友还是不断给她倒酒，如果受害人不喝，就会被男友斥责。

酒瓶见底后，受害人开始呕吐和躺在地上。她想到附近厕所清洗，但起身走几步就跌倒。被告于是用电动踏板车把受害人载到厕所，受害人接着爬到马桶呕吐。

就在受害人躺在厕所地板上的时候，被告突然把一件外套盖在受害人的脸上，男友则脱下受害人身上的衣服，然后用手指性侵她。

受害人一度挣脱，但男友指示她再次躺在地板上。被告又一次用外套遮住受害人的脸部，不让她看见谁在和她发生性行为。接着，男友将受害人压制住，让被告当场强奸受害人。事后，受害人不停哭泣，男友反而责怪她与其他男人发生性行为。

同年9月，即案发近三个月后，受害人和男友分手。隔年2月，受害人把被强奸一事告诉校方，受害人的母亲随后报警。

被告星期二在庭上求情时表示对自己的罪行感到非常后悔，他也想对受害人及她的家人道歉。