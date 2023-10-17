推陆交局人员致骨折 电动脚踏车骑士判监12个月

因电动脚踏车不合规被陆路交通局的执法人员拦下，53岁男骑士不仅态度不合作企图逃离，还两次推陆交局人员，导致对方肋骨骨折。男骑士最终为此付出惨重代价，被判监12个月。

被告林德金（53岁）面对三项控状，指他蓄意伤人和使用刑事武力阻碍公务员执行公务，以及辱骂公务员。原本否认有罪的被告，星期二（10月17日）在原定的审讯中承认其中两项罪行，法官把另一项罪行纳入考量后作出判决。

这起事件发生在2021年12月16日傍晚约6时25分，地点在靠近宏茂桥地铁站，宏茂桥3道第425座组屋附近的马路旁。

案情显示，三名陆交局人员夏克、齐克里，以及达妮事发时沿着宏茂桥5道巡逻，发现被告骑着电动脚踏车在人行道骑行。三人于是下车走向被告，告知后者使用未经注册的电动脚踏车，以及在人行道上骑电动脚踏车属违法行为，要扣押他的电动脚踏车。

被告不愿交出脚踏车，要求夏克从轻处理，声称花了很多钱买下用以谋生的电动脚踏车，希望后者给他机会。夏克接着明确告诉被告电动脚踏车必须被扣押，被告听后态度开始转变，拒绝合作。

夏克和齐克里分别抓着电动脚踏车两侧的把手，防止被告逃离。被告则开始粗暴地把电动脚踏车往前推，但电动脚踏车因为把手被夏克抓住而无法前行，被告于是把电动脚踏车推倒，数次大喊“不要碰”。

夏克此时抓住电动脚踏车的前轮，被告边喊边抓着把手使劲把电动脚踏车往前推向夏克，想逼后者放手，夏克因此被推向马路。

案发时交通繁忙 被告曾试图逃跑

根据庭上播放的视频画面，案发时是交通繁忙时段，不时有大型车辆经过。夏克被逼向马路后极其危险陷，还被路过的车辆鸣笛提醒。

在过程中，被告一度骑上脚踏车企图驶离现场，他不仅推了夏克两次、朝他飙粗口，也推了齐克里一次。

夏克过后入院就医，因为肋骨骨折胸口疼痛了至少七周。

控方指出，被告不仅试图逃避执法行动，当夏克明确告知电动脚踏车须被扣押时，他还多次对陆交局人员大喊，甚至把夏克推向马路，因此建议法官判他坐牢14至16个月。

被告律师求情时说，被告已自我反省并承诺不再犯错，希望尽快完成服刑，出狱后继续照顾年迈父亲。

至于被告使用不合规格的电动脚踏车和在人行道骑行等违例行为，早前已因四项抵触公路交通法令和活跃通勤法令的控状，被判罚款1200元。（人名译音）