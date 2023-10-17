环境局：用餐后不用擦桌子 但要确保不留垃圾

食客在小贩中心、咖啡店和食阁用餐后，虽然不用擦桌子，但应确保没有在桌上和周边留下任何垃圾，包括纸巾、饮料罐和食物残渣等。

一名公众上星期六（10月14日）将一段95秒的视频上传到社交媒体平台TikTok。画面中，拍摄视频的男子正同两名国家环境局人员对话，并多次尝试确认，清理桌面的要求是否也包含擦桌子。

男子称，他只须清理自己使用过的器皿，把桌子擦干净并不是他的责任。

环境局星期二（10月17日）发脸书贴文澄清，这起事件发生在竹脚巴刹和小贩中心。那名食客因为在离开座位时，没有清理杯子和饮料罐而接到警告。

“食客用餐后虽然无须擦桌子，但应该确保没有在桌上和周边留下任何垃圾，包括纸巾、湿纸巾、饮料罐、食物壳和骨头。我们鼓励食客保持桌面整洁，这是对下一位食客的一种礼貌。”

根据环境局网站，违例行为包括把肮脏的托盘、器皿和垃圾，如使用过的纸巾和吸管、包装纸、饮料罐、塑料瓶和食物残渣留在桌上，以及没有捡起从桌上被风吹到地上或掉在地上的东西。若不小心将饮料或汤汁洒在桌上则不构成违例行为。

环境局和食品局从2021年9月1日起，在小贩中心推行强制食客归还托盘和餐具的规定，并从2022年1月1日开始在咖啡店和食阁施行这项规定。当局从6月1日起加强执法，没有归还托盘的初犯者不再只是接到口头提醒，而是会收到书面警告；重犯者会被罚款或控上法庭。

截至8月28日 执法人员已发出近900份书面警告

截至今年8月28日，执法人员已对违例食客发出近900份书面警告，并对一名重犯者开出罚单。

环境局早前指出，绝大部分小贩中心的食客会主动归还托盘和餐具，归还率从2021年8月的65％，上升到今年8月的92％，这比5月底的91％多了一个百分点。

公众黄文发（46岁，技术员）说，用餐后把桌子清理干净是基本公德心，没有什么好争论。“吃完饭后，留一桌子的骨头和用过的纸巾，你自己看了不觉得恶心吗？”