三管齐下培育专才团队 兼通科技法律与政策知识

重整后的科技法律小组将通过三方面，协助提升法律服务人员对科技法律和监管的认识，打造一支可在法律、科技和政策间游走的专才团队。

总检察长黄鲁胜在2022年司法年开幕礼上致辞时宣布，科技法律小组（Technology Law Cluster）进行重整后，将通过调派不同的政府机构和进行严格培训，建立一支法律与科技知识兼具的专才团队。

制定约束科技法律难免有时差 新加坡须成为开创者

科技法律小组主席黄慧雯接受《联合早报》访问时说，科技进步神速，例如生成式人工智能迅速发展，意味着制定相关约束科技的法律上会出现时差。

她说，当局致力于缩小科技发展和法律之间的差异，但两者之间本来就有知识上的差距，没有前例可循的情况就更不用说了。“这是一个让新加坡成为世界思想领袖的契机，但带来的挑战就是我们必须成为开创者，在迅速变化的情况下找到前方的路。”

黄慧雯也是新加坡资讯通信媒体发展局副局长（数据创新和保护），以及个人资料保护委员会副专员。她介绍说，小组目前的计划主要注重在三方面，即调派旗下人员到不同政府机构学习和了解各机构面对的挑战和契机、成立相关的实践社群，让不同法律服务官员能主动表达对学习科技法律的意愿，最后则是举办各种讲座和活动，宣导和分享科技发展及科技相关的法律。

小组的使命是打造一群精通科技法律，并能串接起法律、科技和政策的法律服务人员团队，以协助政府应对迅速进化的科技领域。“目前还处于初期阶段，我们会继续观察科技法律小组的进展和旗下组员的成长与发展。”