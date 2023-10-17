网安公司趋势科技与工教院合作 培训3000学生加强技能

网络安全公司趋势科技与新加坡工艺教育学院签署首个行业认证合作协议，提升本地学生的科技技能，未来三年内将在信息技术和网络安全领域培训3000名学生。

趋势科技（Trend Micro）与新加坡工艺教育学院星期二（10月17日）签署谅解备忘录，致力于培养学生深化信息技术和网络安全技能，以响应政府推动资讯与通信领域的发展，进一步巩固新加坡作为数码枢纽的地位。

趋势科技和工艺教育学院将合作设计课程，以加强运作技术和信息技术的网络安全专业知识。这将涉及跨终端、网络、云端和运作技术等领域的知识共享和传递，并涵盖学院提供的受雇前培训，以及延续教育和训练项目，趋势科技还将为员工和学生提供行业专业认证。

趋势科技全球市场高级副总裁达尼亚·塔卡（Dhanya Thakkar）说，未来对运作技术和信息技术的需求将持续增加，能掌握这两个技术领域的知识，对于应对网络威胁至关重要。

趋势科技和工艺教育学院将共同开发模拟网络攻击与防御的原型，让学生接受培训时可以吸取实际操作的经验。

这项合作计划响应政府的呼吁，鼓励行业合作伙伴和高等教育机构共同设计和传授课程，以提升学生的技能，为迅速发展的技术领域做好准备。

工艺教育局总裁卢巧玉说，网络安全是推动数码经济和智慧国愿景的关键之一，未来对网络安全的需求会增加，与趋势科技合作能为学生做好入行准备发挥重要作用。