总检署设两专案小组 调派20检察官应对科技罪案

科技日新月异，检察官和司法部门也须跟上发展趋势，了解罪犯如何运用科技犯案。总检察署自上世纪90年代后期就开始培养专注于科技罪案的人员，并在今年正式成立两个专案小组，调派约20名检察官应对科技带来的挑战。

总检察署副首席检察官王守仁接受《联合早报》专访时说，科技不断进步，尤其是过去几十年，互联网、移动计算和社交媒体改变了世界，而新加坡总是很快就用上最新科技，可谓世界上最“在线连接”的国家之一。这也促使我国总检察署和执法机构必须与时并进，了解罪犯如何运用科技，以及由科技衍生而来的新型犯罪模式。因此，检察官必须学习必要的知识和技巧，来应对不断出现的新型科技罪案。

王守仁说：“整体而言，科技罪案主要有两种形态，一是科技促成（technology-enabled）的罪案，即与科技直接有关的罪案，如骇入电脑系统等；一是科技辅助（technology-faciliated）的罪案，即通过科技来协助完成的传统罪案，例如数码化伪造、网上骚扰和诈骗等。”

总检察署副首席检察官王守仁说，在打击网络犯罪和应对科技崛起所带来的挑战方面，公共领域和私人业者必须紧密合作。（关俊威摄）

两工作组分别应对科技罪案和虚拟货币

总检察署90年代后期注意到这个犯罪趋势，于是开始通过各种方式培养一组专注于科技罪案的检察官，并在今年正式成立了两个专案小组来应对新挑战，即科技罪案工作组（Technology Crime Task Force）和虚拟货币工作组（Cryptocurrency Task Force）。

科技罪案工作组主要应对电脑或科技辅助的罪案，以及处理数码证据等事项。虚拟货币工作组则专注于虚拟货币作为资产所引起的各种问题，包括协助新加坡警察部队追踪、起获和处置这类资产。

所有检察官须受科技罪案和数码证据基本训练

由于传统犯罪和科技犯罪之间的界线越来越模糊，数码证据如电邮或各种电子设备的恢复数据，对于传统罪案至关重要，尤其是在金融犯罪的调查和起诉过程中。为此，所有检察官都必须接受有关科技罪案和数码证据的基本训练，两个小组的检察官会在必要时提供协助。

为确保小组成员掌握最新知识，两组人员不仅和相关政府机构如刑事侦查局和商业事务局合作，也会接受相关的专业训练，包括到海外参加会议等。

王守仁说：“我们也和大型科技公司，如社交媒体公司等保持联系，因为在打击网络犯罪和应对科技崛起所带来的挑战方面，公共领域和私人业者必须紧密合作。”

本地男子在美国盗他人身份骗百万元 两国联手调查检控

他举例说，近期一起由专门负责网上犯罪检察官处理的案件，涉及一名本地男子在美国盗用他人身份欺骗上百万元的情况。当局收到美国司法部门提供的证据后，跟进调查，最终逮捕了身在本地的被告。

根据此前报道，这名被告何俊家（译音）2017年起为他人仿冒美国驾照，而在“暗网”得到特权，成功索得70人的信用卡资料，包括一名知名的网游公司创办人。被告在两个月内盗刷了这名网游公司创办人逾700万元，来购买加密货币服务。

被告2019年被美国司法部起诉，同年被新加坡警方逮捕。他被控27项控状，对其中12项认罪，包括吸毒、欺诈、抵触滥用电脑法令等，其余15项交由法官下判时一并考量；2022年6月，他被判坐牢10年。

王守仁形容，那是一次令人满意的检控过程。“当不法之徒跨境犯罪时，执法机构也应该能够跨国合作。这起案件反映出跨境合作的重要性。”