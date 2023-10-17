新加坡网络伙伴计划 将培训工程师掌握网安技能

网络安全威胁日益增加，除了扩大网络安全人才库，协助非网安专业人员应对网安威胁也非常重要。新加坡网络安全局将与专业组织合作，推出新加坡网络伙伴计划 ，通过培训让更多非网安专才如工程师，掌握一定程度的网安技能。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（10月17日）为新加坡国际网络周的其中一项活动“网络妇女”致辞时，宣布设立新加坡网络伙伴计划（SG Cyber Associates Programme）。

网安局会分别与国际非盈利组织国际信息系统安全认证联盟（ISC2）及新加坡工程师学会合作，推出为不同群体量身定制的网安培训课程。

杨莉明：确保网络安全需团队努力

首先是通过ISC2的百万人网络安全认证计划，在未来三年为有意取得网安基础认证者，提供多达1万个培训和认证考试的机会。其次是与工程师学会及培训业者合作，为学会会员设计符合工程师需求的课程。这两项合作将分别在今年底和明年初启动。

网安局刚在9月宣布投资5000万元，推出为期三年的“网安人才、创新与增长”计划，目标之一是要增加转换职业跑道从事网安行业的人数，培训专才和建立专业化的人才队伍。新加坡网络伙伴计划正是这三年计划的一部分。

杨莉明说， 确保网络安全需要团队努力，因此让没有相关背景如从事金融、法律、采购、运营和工程的专业人士掌握一定技能也非常重要。

“他们的主要职责不是网络安全，但他们在参与设计有效的网络防御方面不容忽视，他们是团队重要的一员，能够保护组织资产免受网络风险影响。”

网安认证计划下 可按各自进度免费上网学习

ISC2首席执行官克莱·罗索（Clar Rosso）受访时说，有意参与网安认证计划者，可按照各自的进度，免费上网学习与网安相关的知识，内容包括安全原则、权限控制、事故应变等。

新加坡工程师学会会长钟德旋告诉《联合早报》，学会很高兴能与网安局合作，加强工程领域的网安韧力。开始阶段，学会计划让500名会员参与系列课程，包括向工程师介绍何谓网路安全，以提升大家对这一主题的认识。

“我们的目标是为负责管理工业4.0和物联网（IoT）设备的工程师，提供必要的知识和技能，以构建更安全的网络空间。”