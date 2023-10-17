周三空污指数料维持适中水平

我国星期三（10月18日）截至傍晚6时的空气污染指数预料维持在适中水平，受跨境烟霾影响的可能性较低。

根据国家环境局星期二（17日）傍晚发布的烟霾报告，我国和周边地区星期三比较多雨，风主要吹自南方和东南方，但会在接下来几天转弱，风向不定。我国受跨境烟霾影响的可能性处于低水平。

我国星期二的天气晴朗温热。截至星期二晚上9时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于51至65，处于适中水平；全国一小时悬浮颗粒PM2.5浓度介于每立方米14微克到40微克，处于正常水平。

东部PSI最高，达65，接着是中部的64，南部58，北部52，西部51。

苏门答腊中部与南部热点周二增一倍

星期二在苏门答腊中部和南部探测到的热点共计530个，比星期一（16日）的285个增加近一倍。

文告提到，苏门答腊中部和南部的天气星期二整体属于干燥，只有亚细安南部的部分地区，包括加里曼丹有雨。在长期干燥的情况下，苏门答腊中部和南部继续探测到热点，以及中度至浓重的烟霾。

这些地区的多个气象站也报说空气素质处于非常不健康水平，能见度也受影响。目前的风主要把苏门答腊烟霾吹向西北方。

亚细安北部的热点因为多雨天气，整体数量受控制。

接下来几天，亚细安南部多个地区，包括苏门答腊中部和南部及加里曼丹南部预料比较多雨。虽然苏门答腊和加里曼丹容易出现火点的地区会继续受烟霾影响，但雨水将改善情况，出现跨境烟霾的风险也料会降低。目前的风主要来自东南方，往赤道以南吹去。