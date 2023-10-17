清洁能源领域展望佳 职总鼓励海事业者转型

新加坡海事工业商会将在2024年启动海事与岸外能力建设路线图，以支持行业伙伴进行培训与转型，满足未来海上清洁能源领域的发展需求。

全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）和新加坡海事工业商会（Association of Singapore Marine Industries，简称ASMI）星期二（10月17日）联合举办对话会，由精砺控股有限公司执行主席与首席执行官林亚清、ASMI主席郭少丰、Strategic Marine企业融资与特别项总经理谢添财，以及职总秘书长黄志明一同探讨行业新增领域的发展和企业转型的最佳实践方式。

明年启动能力建设路线图 找出海上清洁能源开发领域

郭少丰指出，岸外风电和清洁能源领域的发展是海事业目前的主要增长趋势。2023年，可再生能源和绿色解决方案占我国海事业订单交易的三分之一以上。

“到了2030年，全球岸外风电产能预计将从2023年的100吉瓦增长七至10倍，并建设大量的风力发电站和变电站。船厂也会为海上风电业打造专用的服务和运营船只，同时把现有船只升级成使用新能源的机械。”

为了更好地了解海上清洁能源行业当前和未来需要的技能，ASMI推出海事与岸外行业的首个能力建设路线图（Capability Building Roadmap），以确定行业新的增长领域及其对未来工作岗位的影响。

能力建设路线图将于2024年启动，以找出海上清洁能源潜在的发展领域，如有助于脱碳的清洁燃料、近岸基础设施和智能系统等，并确定企业的转型计划，以及员工需要的新兴技能和培训解決方案。路线图启动后，职总就业与职能培训中心将通过人才招聘和补贴来支持劳动力的技能提升。

企业培训委员会计划协助重新设计工作

职总秘书长黄志明也鼓励企业通过加入企业培训委员会（Company Training Committees，简称CTC）计划，进行转型以提高生产力和盈利，同时让企业员工获得转型需要的技能，以享有更好的薪资待遇和工作前景。

企业培训委员会的会员主要包括企业的领导、职总就业与职能培训中心、职总恒习（NTUC LearningHub）等代表，委员会可以帮助企业重新设计工作，落实生产力提升计划，以及为现有雇员和新入职者提供培训等。

油田设备和钻井承包商MTQ Engineering董事总经理陈海育说：“我们的公司在新加坡海事工业商会和企业培训委员会的建议下，采用一种新的环保海绵爆破方法。与之前的沙砾爆破方法相比，这种方法不但有效减少废物、灰尘和碎片的产生，使公司的生产率提高25%，还为工人提供了更清洁和安全的环境。”

另外，MTQ获得企业培训委员会和就业与职能培训中心的补贴，用于员工的技能培训。例如，让他们学习操作最新的爆破方式以及自动化的工作流程，以便能灵活调度每个员工，提高企业的生产力。