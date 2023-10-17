网安局与业界开发网安工具包 构建更安全物联网设备

随着物联网设备越来越普及，新加坡网络安全局将与业界合作开发网络安全实施工具包，并在医疗设备领域开启为期九个月的沙盒计划。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期二（10月17日）在第八届新加坡国际网络周的物联网圆桌会议上，作出上述宣布。他致辞时说，物联网设备的快速增长带来便利和生产力，但也增加网安风险。

他指出，更多物联网设备意味着更多潜在的网络威胁入口，令增强网络安全变得更有必要。“入侵者可以利用这些入口来破坏我们的家庭网络并窃取个人数据。”

普杰立说，被袭击的物联网设备也可能会形成僵尸网络（botnet），并对受害者发起分布式拒绝服务（distributed denial-of service，简称DDoS）攻击，从而扰乱他们的运营和服务。

网络安全标签计划 三年来收逾550个设备申请

自2020年10月推出以来，网络安全标签计划（Cybersecurity Labelling Scheme）已收到超过550个设备申请，其中超过350个设备获得了达标认证。它们包括无线网络（Wi-Fi）路由器、智能家居、智能电器等。

普杰立宣布，网络安全局将与业界合作开发网络安全实施工具包（Cybersecurity Implementation Toolkit），以协助更多资源有限的制造商构建设计更安全的设备，并为所有人创造更安全的数码环境。

他强调，网安标签不仅可以帮助消费者做出更明智的购买决定，还鼓励制造商更重视设备的安全性，促进良性竞争。

另外，普杰立也宣布，为医疗设备的网络安全标签计划启动沙盒计划（sandbox programme），这个沙盒将运行九个月，参与的医疗设备制造商将获得申请网安标签的先发优势。

沙盒计划鼓励医疗设备制造商 遵守更高安全标准

当局收集超过220份业界反馈和建议后，网络安全局将于星期五（20日）启动沙盒。医疗设备网安标签计划下的评估分为四个等级，沙盒将让制造商对其医疗设备进行多元评估，例如软件二进制分析、渗透测试等。

美国科技公司F5威胁研究和安全战略高级总监苏德（Aditya Sood）受访时说：“沙盒将鼓励医疗设备制造商遵守更高的安全标准，这可能会加剧市场竞争，促使他们增强自家设备的安全性；消费者也能验证设备是否安全。”

普杰立也指出，大多数物联网设备的设计侧重降低成本和提高用户便利，而将安全性放在次要地位，进一步加剧这些风险。“我们不能仅满足于廉价且易于使用的设备，国际社会必须共同努力，将平衡转向更高的安全性。”

对此，网络安全局正在制定一项国际标准，它将建立网络安全标签框架，为希望构建物联网安全标签计划的国家提供指南，并促进未来的相互认可。