为助本地企业拓展业务 我国与沙特将增进多领域投资

新加坡和沙特阿拉伯接下来会在教育、保健、港务和人员培训等多个领域增进投资合作，协助本地企业和机构在沙特拓展业务。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（10月17日）在沙特与沙特交通和物流服务部长萨利赫（Saleh bin Nasser Al Jasser），共同主持第三届沙特—新加坡联合委员会（Saudi Arabia-Singapore Joint Committee）部长级会议。这个委员会是新沙两国的主要合作平台，由陈诗龙和萨利赫担任联席主席。

根据我国贸工部星期二发表的文告，陈诗龙和萨利赫在会议期间，一起见证两国官方、企业和机构，签署和交换七项谅解备忘录。

例如，在教育领域的投资合作下，沙特投资部将协助新加坡伊顿国际教育集团（EtonHouse）在沙特拓展幼儿园及中小学教育等业务，并合作培训教师和学校管理层。

沙特投资部也同盛裕集团（Surbana Jurong）交换备忘录。根据计划，沙特当局将协助盛裕与相关机构和大专学府合作，在沙特发掘和栽培当地人才。

陈诗龙在文告中说：“沙特阿拉伯是新加坡在中东地区的主要贸易伙伴之一，当地市场有庞大商机等待我们的公司发掘。我们将继续密切合作，为两国的经济增长寻找关键机遇。”

李显龙总理10月17日至22日先后出访沙特和阿拉伯联合酋长国，陈诗龙是随行部长之一。