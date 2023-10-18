李总理访沙特及阿联酋 将出席亚细安海合会峰会

李显龙总理本月17日至22日先后访问沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。在访问沙特首都利雅得时，李总理将出席首次召开的亚细安—海湾阿拉伯国家合作委员会（简称“海合会”）峰会，同两个地区的领导人一起讨论如何推进关系，并在绿色和数码经济等新兴领域拓展合作。

李总理应沙特王储穆罕默德邀请，从17日至20日前去访问。这是他2006年以来第二次正式访问沙特。根据总理公署星期二（17日）发出的文告，李总理将会见穆罕默德和沙特其他领袖。

我国与沙特1977年建交，关系友好，去年至今双方部长级官员互访15次。沙特是我国在中东的第二大贸易伙伴，2022年的双边贸易额达140亿新元。李总理此行将了解沙特的“2030愿景”（Vision 2030），以及这个全球最大石油出口国的经济转型计划。

“2030愿景”是穆罕默德王储力推的国家战略，目标是实现国家经济多元化，减少对石油收入的依赖。

沙特是全球最大石油出口国，但它计划减少对石油收入的依赖，改而加大对氢能等绿色和可再生能源的投资。图为沙特国家石油公司Aramco在沙特东部省份拉斯塔努拉（Ras Tanura）的炼油厂和油库。（路透社）

除了利雅得，李总理也将走访沙特第二大回教圣城麦地那（Madinah）和古城埃尔奥拉（Al Ula），参观历史和文化遗迹。

亚细安—海合会峰会 将探讨扩大新兴领域合作

定10月20日举行的亚细安—海合会（Gulf Cooperation Council）峰会是李总理此行的重头戏之一。总理公署文告说，亚细安和海湾国家领导人将在峰会上讨论如何加强双方关系，把合作扩大至绿色和数码经济等新兴领域。海合会成员为沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林和阿曼。

近年，在中美关系日益紧张的大背景下，东南亚和海湾国家的关系发展加速。除了扩大经贸往来，海合会六国也先后加入签署《东南亚友好合作条约》，为本区域和平与安全做出贡献。此条约的签署国已超过50个；这个和平协议包含一系列指导方针，规范本区域国家间的关系。在以哈冲突升级之际，预料亚细安和海湾国家领导人将对中东局势交换看法。

结束沙特之行后，李总理应阿联酋总统穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）的邀请，在21日和22日访问阿布扎比和迪拜。穆罕默德也是阿布扎比酋长。

这是李总理首次正式出访阿联酋。他除了同穆罕默德会面，也将会见阿布扎比王储哈立德（Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan）。此外，李总理将走访阿布扎比国家石油公司，了解阿联酋的能源转型计划。在访问的最后一站迪拜，李总理将会见当地政要。

在访问期间，李总理会在利雅得和迪拜，同旅居当地的新加坡人交流。

阿联酋的能源转型计划将是李显龙总理此次走访阿布扎比时将了解的项目。图为阿布扎比市中心35公里外、全球面积最大的太阳能发电厂。（法新社）

多名内阁部长将陪同李总理出访沙特，包括外交部长维文医生、主管公共服务的教育部长陈振声、主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生；随同访问阿联酋的则有总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、陈诗龙、永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，以及通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生。多个政府部门与机构官员将随行。

李总理出访期间，副总理兼财政部长黄循财任代总理。