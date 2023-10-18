办社企让特需者快乐骑车 七旬长者获总统颁奖表扬

善举不受年龄限制，为延续已故母亲对儿童的慈爱之心，78岁的陈大川在八年前创立教导特需者骑脚踏车的非盈利社会企业，给予他们更包容的体验和学习空间。

陈大川的母亲生前是教育工作者，很关注儿童福利。她在2014年逝世，享年95岁。这让陈大川深感悲痛，他决心延续母亲的慈爱精神，在2015年创立非盈利社企Ageless Bicyclists，旨在为特需儿童和人士提供脚踏车活动和学习体验。

他发现，自闭症孩童获得的关注似乎不够。这是促使他帮助特需群体的原因之一，他将其视作给自己的一种挑战。

他强调，不仅自闭症群体需要关注，社会上的不同特需者也同样需要关怀。“这些群体在社会上能获得的机会并不多。我们虽无法将经验传授于他们，但能为他们提供这些机会。”

陈大川星期二（10月17日）在总统府举行的颁奖礼上，获颁总统志愿服务及慈善事业个人奖。他是今年最年长的获奖者。

总统志愿服务及慈善事业奖包括个人、企业和领袖组别以及乐善城市合作伙伴奖。今年共有11个人、组织和项目从239份提名中脱颖而出并获奖。

领袖奖的得主之一叶苏莹（48岁）说，回馈社会一直都是她家庭、学生和职业生涯重要的一部分。

她认为，仁爱的本质来自于对人类的尊重和恻隐之心，以及服务社会的志愿。

小小善举可汇成疗愈之海

另一名个人奖得主是29岁的苏婕儿。她形容自己小时候是“以自我为中心的新加坡小孩”，大部分的精力都花在学业上。

15岁那年，她和朋友参加一项义工活动后获得启发，立志要为更多有需要者服务，尤其是常被社会忽略的边缘群体，希望能成为他们值得信赖的朋友。

苏婕儿也是HCA慈怀护理“星光友伴”（Star PALS）的长期义工。她透露，与每个孩子接触的经历都时刻提醒着她不要忘记初心。

苏婕儿忆述，她接触的第一个病患是患有艾森曼格综合征（Eisenmenger Syndrome）的12岁女童。这名女童因病情无法进行手术，只能接受慈怀疗护。让她惊讶的是，对女童而言，身为陌生人的她的小举动，也能为女孩和家人带来安慰。

她透露，陪女孩看电影，一起做她感兴趣的事，便能缓解女孩的紧张或悲伤情绪。“这让我深受鼓舞，因为在这短暂的时间里，我明白了一个小小的善举，对于其他人是多么地宝贵。”

受者有尊严 施者长见识

总统尚达曼和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉出席了当晚的活动。

身为主宾及颁奖嘉宾的尚达曼致辞时说，受者不仅是接受帮助的那一方，而且会因为被尊重而获得尊严；施者则会通过义工活动，以及与来自不同背景的人接触，成为更见多识广的人。