开放国内外人士参加促进合作交流 我国新网络培训课程建立安全数码世界

马华卿

更新 /
更新 / 2023年10月18日 11:10 AM
发布 /
发布 / 2023年10月18日 12:21 AM
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二在新加坡国际网络周发表开幕主旨演讲，就如何塑造新的数码秩序提出建议。（唐家鸿摄）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二在新加坡国际网络周发表开幕主旨演讲，就如何塑造新的数码秩序提出建议。（唐家鸿摄）

字体大小:

要让数码领域保持开放、安全、稳定、可及、和平，并且可相互协作，各国须积极塑造新的数码秩序。我国明年将推出开放给国内外人士参加的网络领导力计划，通过网络培训促进交流与合作，进而建设更安全、可靠与包容的数码世界。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（10月17日）在新加坡国际网络周发表开幕主旨演讲时，宣布推出新加坡网络领导力与毕业生计划（SG Cyber Leadership and Alumni Programme），提供基础、高级和高管层级的课程，明年3月正式开始授课。来自全球各地的课程参与者，可就最新的网络问题进行更深入的交流，并拓展人脉。

为支持这个计划，新加坡早前承诺拨款3000万元做网络能力建设的资助，将多延长三年（2024年至2026年）。

这项计划还面向曾在亚细安—新加坡网络安全卓越中心（ASCCE）下参加新加坡网安能力建设举措的高级官员，设立网络领袖毕业生联谊会（Cyber Leaders’ Alumni Fellowship）。参与者将出席一系列与专家及意见领袖的闭门对话会，就最新国际网安趋势及共同关心的课题进行交流。

王瑞杰就塑造新数码秩序提出三建议

王瑞杰指出，数码化改善全球各地人们的生活及谋生方式，但也带来网络安全与罪案等威胁。如何一起塑造新的数码秩序， 以利用当前的数码革命，共同建设一个更繁荣、更包容的世界因此是重要的。然而目前的客观环境使这样的数码愿景面对挑战，从美国和中国之间的战略竞争，到旷日弥久的俄乌战争，再到以色列和加沙地带的冲突，国际合作受到地缘政治环境的制约。

“这些事件影响技术领域的合作，尤其是当国家将技术视为国家安全问题时。相较于相互合作以理解和利用包括数字技术在内的技术的可能性，一些国家如今采取保护主义、孤立主义的立场。这不仅会降低效率，还可能导致世界分裂、碎片化，使获取技术以及随之而来的益处受到限制。”

王瑞杰就如何塑造新的数码秩序来达到上述数码革命愿景，提出三点建议：

一、通过多个利益相关方，促进跨国界和跨部门的合作伙伴关系；

二、建立正确的框架，并以共同的规则为支撑，促进利益相关方之间具建设性和有意义的讨论；

三、加强保护个人免受威胁和伤害的能力，让数码领域保持安全、可靠和包容。

网安局将与微软谷歌分别合作应对网络威胁

王瑞杰说，大型科技公司也对建立一个安全、可靠和包容的数码领域感兴趣，并且可以通过与公共部门合作，实现协同效应，取得更好的结果。他透露，我国网安局将分别与微软和谷歌建立合作关系，应对网络安全威胁，增强我国的网络防御能力。

微软新加坡董事经理李慧丽说，这类国际合作将增强微软客户对于数码领域的信任，微软将整合集体力量，利用人工智能创新，应对新兴网络威胁。

谷歌区域副总裁：若“大胆负责”发展与监管 生成式AI将成网络防御新基础

谷歌亚太区政府事务与公共政策副总裁布朗宁（Michaela Browning）认为，如果在发展和监管上“既大胆又负责”，生成式人工智能（Generative AI）将成为新一代网络防御的基础。

多云（multi-cloud）管理业者F5网络公司威胁研究与安全策略高级总监阿迪提亚·苏德博士（Adtiya Sood）受访时指出，我国网安局与微软和谷歌合作来得非常及时，填补了政府与业界之间的信息缺口。“新加坡政府朝这个方向迈出有意思的一步，将复杂的政策简化，让双方能共用更多信息。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容