开放国内外人士参加促进合作交流 我国新网络培训课程建立安全数码世界

要让数码领域保持开放、安全、稳定、可及、和平，并且可相互协作，各国须积极塑造新的数码秩序。我国明年将推出开放给国内外人士参加的网络领导力计划，通过网络培训促进交流与合作，进而建设更安全、可靠与包容的数码世界。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（10月17日）在新加坡国际网络周发表开幕主旨演讲时，宣布推出新加坡网络领导力与毕业生计划（SG Cyber Leadership and Alumni Programme），提供基础、高级和高管层级的课程，明年3月正式开始授课。来自全球各地的课程参与者，可就最新的网络问题进行更深入的交流，并拓展人脉。

为支持这个计划，新加坡早前承诺拨款3000万元做网络能力建设的资助，将多延长三年（2024年至2026年）。

这项计划还面向曾在亚细安—新加坡网络安全卓越中心（ASCCE）下参加新加坡网安能力建设举措的高级官员，设立网络领袖毕业生联谊会（Cyber Leaders’ Alumni Fellowship）。参与者将出席一系列与专家及意见领袖的闭门对话会，就最新国际网安趋势及共同关心的课题进行交流。

王瑞杰就塑造新数码秩序提出三建议

王瑞杰指出，数码化改善全球各地人们的生活及谋生方式，但也带来网络安全与罪案等威胁。如何一起塑造新的数码秩序， 以利用当前的数码革命，共同建设一个更繁荣、更包容的世界因此是重要的。然而目前的客观环境使这样的数码愿景面对挑战，从美国和中国之间的战略竞争，到旷日弥久的俄乌战争，再到以色列和加沙地带的冲突，国际合作受到地缘政治环境的制约。

“这些事件影响技术领域的合作，尤其是当国家将技术视为国家安全问题时。相较于相互合作以理解和利用包括数字技术在内的技术的可能性，一些国家如今采取保护主义、孤立主义的立场。这不仅会降低效率，还可能导致世界分裂、碎片化，使获取技术以及随之而来的益处受到限制。”

王瑞杰就如何塑造新的数码秩序来达到上述数码革命愿景，提出三点建议：

一、通过多个利益相关方，促进跨国界和跨部门的合作伙伴关系；

二、建立正确的框架，并以共同的规则为支撑，促进利益相关方之间具建设性和有意义的讨论；

三、加强保护个人免受威胁和伤害的能力，让数码领域保持安全、可靠和包容。

网安局将与微软谷歌分别合作应对网络威胁

王瑞杰说，大型科技公司也对建立一个安全、可靠和包容的数码领域感兴趣，并且可以通过与公共部门合作，实现协同效应，取得更好的结果。他透露，我国网安局将分别与微软和谷歌建立合作关系，应对网络安全威胁，增强我国的网络防御能力。

微软新加坡董事经理李慧丽说，这类国际合作将增强微软客户对于数码领域的信任，微软将整合集体力量，利用人工智能创新，应对新兴网络威胁。

谷歌区域副总裁：若“大胆负责”发展与监管 生成式AI将成网络防御新基础

谷歌亚太区政府事务与公共政策副总裁布朗宁（Michaela Browning）认为，如果在发展和监管上“既大胆又负责”，生成式人工智能（Generative AI）将成为新一代网络防御的基础。

多云（multi-cloud）管理业者F5网络公司威胁研究与安全策略高级总监阿迪提亚·苏德博士（Adtiya Sood）受访时指出，我国网安局与微软和谷歌合作来得非常及时，填补了政府与业界之间的信息缺口。“新加坡政府朝这个方向迈出有意思的一步，将复杂的政策简化，让双方能共用更多信息。”