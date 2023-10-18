狮城商泰国遇袭 身中20发气枪弹

称泰国妻子遭当地“老大”看上，狮城商遭五人袭击，身中20发气枪弹伤，被酒瓶爆头，妻儿被掳走。

这起枪伤案发生在去年3月8日晚上8时57分，阿良（47岁，自雇人士，化名）和妻儿在泰缅边境的小镇美索（Mae Sot）墅，遭五名男子持枪闯入住家。对方向阿良开枪和拳脚相向，再把他的妻儿带走。后来这群人落网，上个月已被判刑。

阿良的妻儿被查勒等人带走。（受访者提供）

返回狮城的阿良，星期二（10月17日）接受《新明日报》访问时道出来龙去脉，他指2018年到泰国做保健品生意，因而结识妻子，后来投资近20万新元让妻子打理杂货店生意。

后来，妻子跟他介绍一名叫查勒（Chairat Setthiwanit，29岁）的男子洽谈汽车买卖生意，但两人最终没有合作。

疫情来袭后，他无法飞往泰国，但察觉妻子跟查勒开始频繁来往，阿良对两人关系越发怀疑，决定在2021年9月飞往泰国，并安排人把妻儿从美索接到曼谷居住。

阿良称，当时见到妻子就直接挑明说，若妻子想跟查勒走，自己不会挽留，但妻子声称查勒是当地黑道，她是被强迫的，并非自愿。

一家三口平安度过数月后，返回美索别墅居住。怎料去年3月，查勒带着弟弟查吉塔（22岁）以及三名男子当晚翻越别墅围墙。

这群人绕到后方泳池附近的主卧房，踢开主卧室的木门，冲入室内。当时查勒和查吉塔分别持一把手枪和长枪朝阿良开枪，另外三人则是对他拳打脚踢，甚至用红酒瓶砸他的头。

妻子跪求查勒饶他一命，查勒才命令妻儿跟他离开，独留他一人。当时他浑身是血，但意识还清醒，便联系上友人带他去报警和医院。

阿良头部伤势严重，在医院缝了36针，身上发现有20个中枪伤口，其中两发在左侧肋骨附近，一发在左胸口，其余17发都在背部。

“幸好我当时披了一条毛巾，不然伤口会更深。”

根据法庭文件，查勒和查吉塔使用气枪干案，阿良的枪伤约0.5公分大，头部有四处伤势，左眼也有淤青。

不满当地法院判决 狮城商将上诉

不满当地法院判刑，狮城商决定上诉。

查勒主张自己无罪，不承认联合蓄意重伤他人、威胁他人以及导致财产损失的罪状，案件今年2月在美索法庭开审。

根据法庭文件，查勒和查吉塔亚上个月被判入狱一年和须赔偿31万8000余泰铢（约1万1997 新元）。

阿良称不满意当地法官的判决，认为刑罚太轻，觉得两人就是冲着他的命来，因此提出上诉。他也透露，对方在上周也同样针对罪成和判刑上诉。

他指出上诉审理结果需时两个月，若结果还令人不满意，他们还能再进行多一次上诉。

完整报道，请翻阅2023年10月18日的《新明日报》。