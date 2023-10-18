娇小却不娇弱 女健身教练也是掰手腕运动员

一般人对掰手腕的印象是男生之间的较量，而24岁的健身教练邓皓云希望打破人们对这项运动的刻板印象，成为我国为数不多的女性专业掰手腕运动员，甚至代表新加坡出征国际比赛。

“我身高160公分，体重54公斤，跟很多新加坡女生的体型一样，但是娇小的女生也可以很强壮。我想要提高人们对这个运动的认识，让他们知道新加坡也有一名女性掰手腕运动员。”

邓皓云的男朋友郑泽鑫（25岁，健身教练）是本地掰手腕运动员，刚在马来西亚吉隆坡举行的国际腕力联合会（简称IFA）第四届世界腕力锦标赛上为国争光。他在男子公开组70公斤级别中，左手获金牌、右手获银牌。

中学时期，郑泽鑫经常在课余时间跟同学掰手腕，有一次朋友录下他的视频放上网，没想到被本地掰手腕运动员发现，还邀请他加入团队。

郑泽鑫至今已参加过10多场国内外比赛，以女朋友身份到场支持他的邓皓云说：“看泽鑫比赛时，我也能感受到肾上腺素瞬间上升的快感，非常有爆发力、速度和力量。”

邓皓云被腕力比赛的刺激感影响，决定“拜师学艺”，今年3月开始接受郑泽鑫的训练。

“他之前曾多次鼓励我尝试，但当时我的训练重点是力量举重。另外，掰手腕是一项男性主导的运动，我不想只跟其他男生训练。”

邓皓云说，掰手腕要训练的肌肉与力量举重不同，额外的训练十分耗时，包括使用专门的训练器材，还得适应不同手臂肌肉的酸痛。

接下来，邓皓云希望能够在区域和亚洲比赛中，代表新加坡登上领奖台。