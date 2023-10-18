我国公积金连续15年获评亚洲最佳养老金制度

我国公积金制度连续15年获评为亚洲最佳退休养老制度，在全球47个国家和地区中排名第七，比去年提升了两个名次。

美国咨询公司美世（Mercer）、澳大利亚蒙纳士大学（Monash University）商学院，以及总部设在美国的特许金融分析师协会（CFA Institute）于星期二（10月17日）发表常年报告，公布2023年美世特许金融分析师协会全球养老金指数排行榜。

报告根据制度是否可持续、是否值得信赖（integrity），以及是否充足（adequacy），来评估全球47个国家和地区的退休养老制度。这些国家和地区的人口占全球人口的64％。今年的报告也首次纳入博茨瓦纳（Botswana）、克罗地亚和哈萨克斯坦这三个国家。

新加坡的整体得分有所提高，从去年的74.1分，进步至76.3分，并首次获得B+（75分至80分）的评级。报告指出，这主要是因为我国公积金制度的覆盖率提高。

在本次排名中，新加坡的名次从去年的全球第九，上升至第七位，继续保持亚洲榜首。香港和日本以64分和56.3分，位居亚洲第二和第三。亚洲排名第四的马来西亚，则因为养老金净替代率大幅下降，整体得分从去年的63.1分降至56分，评级从C+级（60分至65分）降为C级（50分至60分），全球排名第32位。

东南亚多国有进步 欧洲国家包揽全球前三名

其他东南亚国家的表现有所进步，如泰国从41.7分进步至46.4分，菲律宾从42分增加至45.2分。印度尼西亚从49.2分提高至51.8分，评级也从D级（35分至50分）上升至C级。

至于其他亚洲国家和地区，中国大陆（55.3分）、日本（56.3分）、韩国（51.2分）、台湾（53.6分）和印度（45.9分）的得分，都比前一年有所提高。

今年全球前三名全由欧洲国家包揽。去年排名第二的荷兰升至榜首，整体得分为85分；去年位居第一的冰岛则滑落一个名次，整体得分83.5分；丹麦保持第三位，得分81.3分。这三个国家的评级均为A级（高于80分）。在47个国家和地区中，阿根廷得分最低（42.3分），评级为D级。

另一方面，这份报告也研究人工智能（AI）在改善养老金和社会保障制度，以及提高人们退休生活质量方面的潜力。

撰写这份报告的美世高级合伙人诺克斯（David Knox）说：“人工智能在投资经理的日常业务和决策中日益普及，这可提高决策效率和质量，从而为退休金制度会员带来更高的实际投资回报。”

但诺克斯也提到，人工智能不无风险，各国运用相关技术时，须落实强有力的监管和问责机制，保障退休金制度会员的权益。