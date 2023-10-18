我国加强与亚太伙伴合作 支持航空旅游成长

随着全球各国陆续走出冠病疫情，亚太航空旅游未来几年预计将取得强劲增长。我国将加强与亚太伙伴的合作，通过技术合作、能力建设等方面，以支持航空旅游。

由国际民航组织主办的第58届亚太地区民航局长会议，10月15日至19日一连五天在孟加拉首都达卡举行。新加坡民航局局长韩国元率领我国代表团，参与这项汇集34个国家和地区、超过300名代表出席的区域重要会议。

我国在会上重申，支持亚太区域合作。各国民航局局长和业界领袖也通过会议，商讨疫后的区域民航事务，讨论的主题包括航空旅行、航空安全、永续发展、空中交通管理和无人机系统。

与香港蒙古签署航空维修合作技术安排及航空运输协定

在会议场边，新加坡也分别与香港和蒙古，签署航空维修合作技术安排及航空运输协定，两项合作各有助于降低运营成本和促进互联互通。

新加坡民航局星期三（10月18日）发文告宣布，韩国元与香港民航处处长廖志勇在17日签署航空维修合作技术安排。根据更新后的技术安排，新加坡民航局和香港民航处相互认可和接受对方发出的飞机保养、维修及翻修（MRO）和飞机部件的批文。

目前共有八家来自香港和17家位于本地，从事飞机保养、维修与翻修的公司参与有关安排。文告指双方希望进一步强化合作，加强航空安全监管，同时减少监管负担和降低监管成本。

我国民航局较早前已同澳大利亚、加拿大、中国大陆、欧盟、日本、英国、美国和新西兰相关当局签署了类似技术安排。

另一方面，韩国元在17日与蒙古民航局局长奇梅多吉（Munkhtuya Chimeddorj）签署保密谅解备忘录，扩大双方在1993年签署的双边航空运输协定。

韩国元说，亚太区的民航局局长对航空旅游的前景持乐观态度，大家意识到只有通过彼此及业界多方合作，才能充分释放航空业为各自的国家或地区发展带来的潜力 。